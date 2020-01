Alonso: "Tengo que pellizcarme para creerme que estoy entre los seis primeros del Dakar"

Publicado 11/01/2020 13:49:46 CET

El piloto español Fernando Alonso (Toyota) ha asegurado que se tiene que "pellizcar" para creerse que está entre los primeros de la clasificación en la general de coches del Rally Dakar, y ha advertido de que la segunda semana de competición "va a ser más dura de lo que parece", ya que habrá "muchas dunas, dificultades escondidas" y el "cansancio se va acumulando".

"A medida que iban pasando las etapas y me veo entre los 5-6 primeros, me tengo casi que pellizcar para creérmelo. Soy consciente de que falta una segunda semana dura, con muchas dunas y mucha arena, y estaremos listos para ese desafío también", señaló en declaraciones a su equipo en la jornada de descanso.

En este sentido, el asturiano reconoció que el balance, por ahora, es "fenomenal". "Me he divertido mucho en esta primera semana, me he sentido competitivo. Hace seis días teníamos la salida en Yeda y no sabía muy bien dónde podía estar, si podía estar a media hora en cada etapa de los líderes, a una hora, 40 minutos... No sabía muy bien el ritmo de esta carrera", apuntó.

Por otra parte, el bicampeón mundial de Fórmula 1 advirtió de la dificultad de la segunda semana del raid. "La segunda semana va a ser más dura de lo que parece. Faltan todavía 2.700 kilómetros por hacer, en medio del desierto abierto, vamos a encontrar muchas dunas, dificultades escondidas, y vamos a tener que tener los ojos muy abiertos. El cansancio también se va acumulando, hay fatiga en los pilotos, los copilotos y los mecánicos, también en el coche: suspensiones, motores, cambios... Todo va acumulando los kilómetros del Dakar y tenemos que estar con un ojo puesto en todo", indicó.

Por último, Alonso reconoció que tiene "una sensación rara" conduciendo en el Dakar, después de tantos años haciéndolo en circuitos. "No diría que te lo pasas bien, porque vas a tanta velocidad y con tantos saltos que te gustaría bajar un poco el ritmo para disfrutar un poco más de la conducción, del coche, de las dunas, surfearlas... No hay tiempo para eso. La carrera va rápida, tienes que aprovechar cada minutos para ir a tope y aprovechar unos segundos de tiempo y abrocharte bien los cinturones para saltar, porque los caminos están rotos y ninguno de los pilotos afloja", concluyó.