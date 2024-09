Alpine y Honda cometieron infracción de procedimiento en 2023 dentro del límite presupuestario de la F1

Archivo - F1 & Alpine F1 Team logo during the 2023 Formula 1 Rolex Grosser Preis von Osterreich, 2023 Austrian Grand Prix, 9th round of the 2023 Formula One World Championship from June 30 to July 2, 2023 on the Red Bull Ring, in Spielberg, Austria - Phot - Florent Gooden / Dppi Media / Afp7 / Europa Press