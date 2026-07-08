Álvaro Arbeloa, nuevo entrenador del Fulham FC

Archivo - Alvaro Arbeloa, head coach of Real Madrid CF, gestures during the Spanish league, LaLiga EA Sports, football match played between Sevilla FC and Real Madrid at Ramon Sanchez-Pizjuan stadium on May 17, 2026, in Sevilla, Spain. - Joaquin Corchero / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -

El español Álvaro Arbeloa se convirtió este martes en el nuevo entrenador el Fulham FC inglés, con el que firmó un contrato por las próximas tres temporadas, hasta el 30 de junio de 2029, según confirmó el equipo de la Premier League.

"El club se complace en anunciar el nombramiento de Álvaro Arbeloa como nuevo entrenador del Fulham. El técnico de 43 años ha firmado un contrato de tres años que lo vinculará a Craven Cottage hasta el verano de 2029", señaló el conjunto británico.

De este modo, Arbeloa afrontará su segunda etapa en un banquillo profesional después de haber dirigido desde el pasado mes de enero hasta el final de la pasada campaña al Real Madrid, en sustitución del destituido Xabi Alonso. El salmantino ocupa el hueco dejado por el portugués Marco Silva.

"Es un verdadero honor para mí emprender esta nueva etapa en el Fulham FC, el club más antiguo de Londres. Siento una gran responsabilidad y estoy profundamente agradecido a Shahid Khan y a Tony Khan por la confianza que han depositado en mí con el Fulham en la Premier League", señaló Arbeloa en la web de su nuevo equipo.

El campeón del mundo con la selección española tiene "muchas ganas de vivir el ambiente de Craven Cottage con la afición del Fulham y de comenzar la pretemporada con los jugadores la próxima semana". "Estoy seguro de que disfrutaremos de una experiencia increíble juntos", deseó el técnico español, cuyo estreno oficial en el banquillo será ante su afición y precisamente ante el Chelsea FC que dirige Xabi Alonso.

Por su parte, Shahid Khan, dueño del club, recalcó que Arbeloa "fue uno de los candidatos iniciales" para el puesto de entrenador. "Y durante nuestras reuniones en junio, presentó argumentos excepcionales para convertirse en nuestro próximo entrenador. Rápidamente quedó claro que era, y sigue siendo, la elección correcta", subrayó.

"Me complace que Álvaro haya aceptado el reto de impulsar al Fulham, y no me cabe duda de que nuestra plantilla, cuerpo técnico y afición se identificarán con lo que su nombramiento significa para el presente y el futuro de nuestro club", añadió el empresario.

Este apuntó que el español, "según él mismo reconoce, es muy ambicioso". "Ha pasado tiempo de calidad con los mejores jugadores, clubes y métodos del fútbol, experiencias que le serán de gran utilidad aquí en el Fulham. Álvaro también tiene un gran interés en nuestra cantera y cree en dar oportunidades a los jóvenes. Me encantó escuchar eso de Álvaro, así como su intención de practicar un fútbol ofensivo. Todo esto, y mucho más, convierte a Álvaro Arbeloa en la persona ideal para liderar al Fulham FC en la próxima temporada de la Premier League y más allá", sentenció.

Tony Khan, director deportivo del club inglés, recalcó que Arbeloa "es muy inteligente, posee un profundo conocimiento del deporte, una gran ética de trabajo y está decidido a triunfar en el Fulham". "Estoy ilusionado y con muchas ganas de ver un futuro brillante para el Club bajo el magnífico liderazgo de Álvaro", admitió.