Álvaro Carreras: "Es un orgullo poder defender el escudo del Real Madrid por todo lo que representa"

Archivo - In-Beom HWANG of Feyenoord and Alvaro CARRERAS of Benfica during the UEFA Champions League, League Phase MD3 football match between SL Benfica and Feyenoord Rotterdam on 23 October 2024 at Estadio da Luz in Lisbon, Portugal - Photo Matthieu Mirv - Matthieu Mirville / DPPI / AFP7 / Europa Press