Álvaro Cervera: "El partido se rompe por el primer gol"

MADRID, 28 Nov. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, vio dos partidos este domingo en la derrota (1-4) ante el Atlético de Madrid, con el primer gol del cuadro rojiblanco como punto de inflexión que le dejó varias preocupaciones tras la jornada 15 de LaLiga Santander.

"Se rompe por el primer gol. Hasta el primer gol estamos muy bien, ellos con la calidad que se les supone, jugando un buen partido pero sin hacernos mucho peligro y a raíz del primer gol ellos ya manejan la pelota de otra manera y defender así ni podemos ni sabemos", dijo en rueda de prensa.

El preparador de los andaluces reconoció que tienen un par de problemas importantes. "Me preocupa que haciendo las cosas bien no somos capaces de hacer un gol, que el portero contrario se tenga que esforzar, y luego me preocupa que cuando nos ponemos por detrás el equipo no se parece en nada a lo que tiene que ser un equipo de Primera División", afirmó.

"El otro día nos metieron cuatro y hoy nos meten cuatro, ir por Primera así no se puede porque das la sensación de ser un equipo muy vulnerable", añadió.