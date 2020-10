Álvaro Cervera: "Vivo mucho los momentos del fútbol, este lo recordaré siempre"

MADRID, 17 Oct. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Cádiz, Álvaro Cervera, se mostró feliz con una histórica victoria de su equipo como visitante ante el Real Madrid (0-1), ya que vive "mucho los momentos" del fútbol y el de este sábado lo recordará "siempre", viendo además "camino recorrido" ya en el objetivo de la permanencia en LaLiga Santander.

"Vivo mucho los momentos, tengo recuerdos del fútbol y este es uno más. Estas cosas te las guardas y lo recordaré siempre, no se gana todos los días al Real Madrid y en su casa", dijo en rueda de prensa, después del encuentro en el Alfredo Di Stéfano.

El técnico de los andaluces explicó el partido y el trabajo de su equipo. "Hemos hecho una buena primera parte. Seguramente habrá sido así (el Madrid dormido) pero algo habremos hecho nosotros también. En la segunda, un poco por miedo, hemos intentado guardar lo que teníamos", confesó.

"Se pasa muy mal porque perdonar al Madrid te acaba ganando y eso es lo que pensaba en el descanso, pero hemos tenido la suerte de que ellos no han estado finos, de trabajar bien y de ganar el partido. Tenemos camino recorrido, a nadie se le escapa que nuestra misión es salvar la categoría", añadió.

"Hemos ganado el partido porque hemos defendido bien, porque atacar no hemos atacado bien. Me trae sin cuidado que se me catalogue como un entrenador defensivo. Hay que defender igual de bien que atacar, es una parte del fútbol. Ha sido un partido raro para ellos y a nosotros se nos ha dado muy bien", terminó.