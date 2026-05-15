Álvaro Cortés: "Debutar con el mejor club del mundo supone nervios"

El jugador del FC Barcelona Álvaro Cortés delante de La Masia tras debutar con el primer equipo - MARC GRAUPERA/FCB

BARCELONA, 15 May. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Barça Atlètic Álvaro Cortés aseguró este viernes que todavía no es "consciente" de haber debutado con el primer equipo del FC Barcelona, después de estrenarse como titular en la victoria liguera ante el Deportivo Alavés (1-0) en Mendizorroza, y reconoció que sintió "unos pocos nervios" antes de jugar con el conjunto blaugrana.

"Me acuerdo que me entraron unos pocos de nervios, pero pienso que es normal. Debutar con el mejor club del mundo es lo que supone", señaló el central aragonés en declaraciones a los medios del club, en las que explicó que afrontó el momento "con normalidad" gracias al apoyo de su familia y de sus compañeros.

Cortés, uno de los nuevos talentos surgidos de La Masia, disputó el encuentro completo en Vitoria y dejó buenas sensaciones en el eje defensivo azulgrana. "Intenté hacer lo que suelo hacer en los partidos y tuve la suerte de que salió bien", comentó el jugador, que compartió el eje de la defensa primero con Pau Cubarsí y después con Jules Koundé.

El zaguero explicó además que el técnico Hansi Flick le pidió que jugara "igual" que en los entrenamientos con el primer equipo y reveló que el entrenador alemán le transmitió confianza antes del partido. "Me dijo que había mejorado mucho estas últimas semanas con el equipo y que confiaba mucho en mí, con balón y sin balón. Al final es el modelo de juego que nos dan aquí en el Barça y se me hizo muy fácil jugar con mis compañeros", apuntó.

Además, Álvaro Cortés confesó que su deseo es seguir creciendo en el club blaugrana pese a la competencia existente en la plantilla. "Tengo contrato y me encantaría estar aquí los máximos años posibles. Hay mucha competencia allí, pero quiero seguir trabajando y aprovechar cada oportunidad para poder quedarme arriba", manifestó.