Álvaro Mantilla sufre la rotura del ligamento cruzado anterior

Alvaro Mantilla of Real Racing Club de Santander reacts during the LaLiga EA Sports match between Real Racing Club de Santander and Valencia CF at Campos de Sport de El Sardinero on October 11, 2026, in Santander, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID 2 Nov. (EUROPA PRESS) -

El defensa del Real Racing Club de Santander Álvaro Mantilla sufre una rotura del ligamento cruzado anterior de la rodilla derecha durante el partido de este domingo ante el Real Madrid y se perderá lo que resta de temporada 2026-2027, según informó este lunes el conjunto cántabro.

El lateral derecho del equipo santanderino se produjo esta lesión de forma fortuita tras un mal apoyo de su pierna cuando perseguía un balón en el área madridista junto al madridista Marc Cucurella durante la primera parte y tuvo que ser sustituido inmediatamente.

El futbolista fue sometido este lunes a pruebas de imagen que le diagnosticaron esta grave lesión que le hará pasar por el quirófano "en los próximos días". "Pero la temporada 2026-2027 no ha finalizado para uno de los capitanes verdiblancos, pues continuará con el desempeño de un papel relevante como uno de los líderes del vestuario del Racing", subrayó el club.