Álvaro Martín: "Tengo la suerte y el privilegio de que París llega en mi mejor momento"

MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -

El atleta Álvaro Martín, doble campeón mundial de marcha de 20 y 35 kilómetros, celebra tener "la suerte y el privilegio" de que los Juegos de París lleguen en su "mejor momento de forma" y de su carrera deportiva, al mismo tiempo que le da "pena" los últimos casos de dopaje en el atletismo español, aunque cree que son "una buena noticia", porque significa que "parece que ahora la Comisión Española de la Lucha Antidopaje (CELAD) está funcionando".

"Llevamos mucho tiempo pensando en París, no solo este año, sino años anteriores. Evidentemente, es el objetivo más importante del año, para todos los deportistas su sueño es estar en los Juegos. Tengo la suerte y el privilegio de que estoy en mi mejor momento de forma, en el mejor momento de mi carrera deportiva. Ya restando esos días para que llegue lo antes posible", expresó Martín en una entrevista a Europa Press.

El de Llerena, de 29 años, fue galardonado el pasado martes en el Salón Gourmet celebrado en Ifema Madrid con el Premio a la Excelencia Picota del Jerte 2024, después de proclamarse el año pasado en el Mundial de Budapest (Hungría), doble campeón en 20 y 35 kilómetros marcha. Unos antecedentes que le hacen soñar con el oro olímpico.

"Todo indica que por la experiencia, la condición física en la que llego y esa responsabilidad de haber conseguido grandes resultados, todo pinta bien. Luego habrá otros factores que no podemos controlar, pero lo tenemos mucho más de cara que otros años", reiteró.

Aunque Martín quiso dejar claro que encara "todas las competiciones pensando más en haber hecho una buena preparación y plasmar" lo que ha entrenado, por lo que no le obsesionan las medallas. "Si un compañero de otro país ha hecho una mejor preparación y ha competido mejor que tú, 'chapó', darle la mano y ya está", explicó.

"Ahora tengo buenas preparaciones y llego muy bien. Yo solo pido eso, conseguir el resultado para lo que he entrenado. No pido más. Si eso es una medalla, bienvenida sea. Si eso es un cuarto puesto, como me ocurrió en Tokio, es algo amargo, pero al final lo aceptas porque es natural, es la competición y aquí tenemos que intentar pelear cada uno por dar lo mejor de nosotros mismos", agregó.

Y es que aunque sea año de Juegos, la preparación física "no es diferente" a un curso con Mundial o Europeo, porque "la exigencia es la misma". Sin embargo, Martín es consciente de que una medalla olímpica sería la guinda a su gran momento. "Todo lo que rodea a los Juegos Olímpicos es muy distinto", reconoció

"Ahí viene una preparación mental que sí que es más importante, incluso que la física. Hay más periodistas que quieren conseguir una entrevista, te cuelgan esa presión de la medalla, tenemos que estar preparados para no descentrarnos y poder estar lo más tranquilos y lo más centrados posible de cara a los Juegos", deseó.

En este sentido, el atleta extremeño admite que trabaja con un psicólogo deportivo desde hace "ya varios años". "Sabíamos que viniendo de ser bicampeón del mundo el año anterior era un 'medallable', como lo llama él, y que iba a haber mucha presión", relató Martín.

"Nosotros no decimos presión, decimos responsabilidad. Es un eufemismo, pero me parece más adecuado. Y estamos preparados porque no es la primera vez que estamos en esta situación. Vamos a intentar que no nos afecte todo el ruido externo, o que nos afecte lo menos posible", dijo sobre la presión que genera conseguir resultados de cara a una cita como los Juegos.

"EN RELEVO MIXTO HAY INCERTIDUMBRE, PERO SOMOS UNA POTENCIA MUNDIAL"

Además, en París se estrenará el relevo mixto de marcha, que recoge el testigo de los tradicionales 50 km. En esta nueva disciplina, los equipos los integrarán un hombre y una mujer, que deberán completar una distancia de 42.195 metros, de manera intercalada, en dos relevos de al menos 10 kilómetros cada uno. "Ha sido todo un reto, porque lo incluyeron hace muy poquito y no hemos tenido la capacidad de prepararnos", comentó.

"Sobre todo por ese descanso de unos 43 minutos. Nosotros hemos trabajado con la UCAM para intentar sacar todos los datos posibles, con diferentes tests anteriormente. Ningún país va a llegar totalmente preparado con el relevo mixto de los Juegos, pero vamos a intentar estar lo mejor preparados posible y tener esa ventaja competitiva", opinó Martín.

El de Llerena admitió que existe "mayor incertidumbre" en esta nueva prueba, aunque "España es una potencia mundial", como ya ha "demostrado" con el tercer puesto en el Mundial por Equipos de Turquía y donde formó equipo con Laura García. "Los Juegos vamos a estar los mismos rivales, así que todo se indica que puede ser incluso más factible la medalla", auguró, después de una carrera "conservadora" por parte de los españoles.

Pero este relevo mixto acaba con los 35 km marcha en los Juegos de París, en una decisión que no comparten los atletas por las formas. "No es que no estemos de acuerdo con el cambio de distancia, sino en la forma en que han procedido. El año pasado por esta fecha estábamos hablando de que la marcha no iba a estar en 2028 y después de una lucha incansable durante todo el año conseguimos defender que vamos a estar. Y cuando optaron por este relevo mixto a menos de un año de París, no había manera ni tiempo", criticó.

"QUE HAYA POSITIVOS EN DOPAJE ES UNA MALA NOTICIA, PERO TAMBIÉN BUENO"

Finalmente, Martín valoró la situación actual del dopaje en el atletismo español, tras los casos positivos de Mohamed Katir y Ouassim Oumaiz. El extremeño fue uno de los 78 atletas españoles que este año su "más firme y absoluto rechazo a las últimas actuaciones" de la CELAD y su fuerte crítica a que no se haya actuado "con rectitud y transparencia", exigiendo al Gobierno "medidas necesarias y urgentes".

Así, Martín lamentó que la Agencia Nacional de Antidopaje lleve "años sin funcionar correctamente", aunque aplaudió que "ahora parece" que sí esté funcionando. "Hace unos años no había positivos en el atletismo español de alto nivel. Y ahora parece que están saliendo. ¿Qué pasa? ¿Que antes no se dopaban y ahora sí? Ahora parece que está funcionando la CELAD y están apareciendo otros casos positivos. Es una mala noticia, pero también es bueno", reflexionó.

"En el atletismo va a haber más casos de dopaje que por ejemplo, con todo mi respeto, en un deporte como golf. Es lógico. Esto nos resta credibilidad, por supuesto. Ahora bien, no podemos erradicar el dopaje, es utópico pensar que vamos a erradicarlo al cien por cien. Como lo es pensar que vamos a erradicar el que alguien robe o el que alguien mate. Se podrá minimizar, pero no va a desaparecer", dijo resignado.

El atleta extremeño defendió que no puede cambiar lo que la gente pueda pensar de él. "Por ejemplo, vengo del Mundial de Budapest y habrá alguien que diga 'Madre mía, cómo irá...'", comentó. "Pero yo lo que sí puedo demostrar es intentar la mayor transparencia. Da pena, nos afecta más al atletismo, pero al final atletismo, ciclismo, somos deportes donde por desgracia el dopaje va a estar con mayor prevalencia que en otros", zanjó.