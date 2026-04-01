AM.- El Gobierno y el PP condenan los insultos islamófobos y xenófobos en el partido amistoso entre España y Egipto

Players of Spain saludates to fans finalthe International friendly match played between Spain Team and Egypt at RCDE Stadium on March 31, 2026 in Cornella, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press

MADRID, 1 Abr. (EUROPA PRESS) -

El Gobierno y el Partido Popular han condenado los cánticos islamófobos y xenófobos que se escucharon este martes en la grada durante el partido amistoso que disputaron España y Egipto en el RCDE Stadium de Cornellà-El Prat (Barcelona).

Desde una zona del fondo de Cornellà donde habitualmente se sitúa la denominada 'La Curva' del RCD Espanyol, se entonó en reiteradas ocasiones, a partir del minuto 20, el cántico 'Musulmán el que no bote', en una conducta ofensiva que empañó el ambiente festivo que se vivía en el recinto.

Además, durante los prolegómenos del encuentro, parte del público silbó el himno de Egipto, mientras que también se escucharon insultos dirigidos al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, por parte de un grupo reducido de aficionados.

El Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes ha calificado estos comportamientos como "absolutamente inaceptables" y ha subrayado que "no representan, en ningún caso, a la inmensa mayoría de la afición española", que entiende y vive el deporte como un espacio de respeto y convivencia.

También ha reafirmado su compromiso "firme e inequívoco" en la lucha contra cualquier forma de violencia en el ámbito deportivo y ha asegurado que seguirá impulsando, en colaboración con instituciones y entidades deportivas, todas las medidas necesarias para erradicar estas conductas.

A través de sus redes sociales la ministra de Educación, Formación Profesional y Deportes, Milagros Tolón, ha defendido que el deporte es "esfuerzo, trabajo y talento, pero también respeto, solidaridad y convivencia". "El odio, el racismo y la xenofobia no tienen cabida en los estadios ni en nuestra sociedad", ha expresado la titular del ramo.

El Ministerio que encabeza ha incidido en que la tolerancia cero frente a este tipo de actitudes es "una exigencia institucional y un principio democrático irrenunciable" y ha recalcado que el deporte debe ser, siempre, un lugar de encuentro e integración.

CONDENA DE LOS MINISTROS Y TAMBIÉN CONTRA LOS QUE CALLAN

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha expresado que el Gobierno, con el presidente Pedro Sánchez a la cabeza, defiende "la paz, la integración y la convivencia", tres valores que considera que son "un orgullo de país".

Dicho esto, ha condenado los insultos xenófobos en el RCDE Stadium durante el amistoso que enfrentó a la selección española con Egipto. "No nos representa. Son grupos ultras jaleados por la política ultra. Y nos avergüenzan", ha subrayado Torres en un mensaje en 'X'.

El titular de Política Territorial y Memoria Democrática ha mencionado que "el odio y el racismo no tienen cabida en el deporte ni en nuestra vida", a la vez que ha señalado a aquellos que guardan silencio ante estos hechos: "Quien calla es cómplice".

En parecidos términos se ha pronunciado también el ministro de Transportes y Movilidad Sostenible, Óscar Puente, quien ha acusado a la "derecha racista y xenófoba" de haber alimentado "durante años" los insultos que ocurrieron este martes en Cornellá, "con la complicidad de un ecosistema mediático que hoy se echa las manos a la cabeza". "Es el fascismo, amigos. Y no se le ríen las gracias, ni se le blanquea", ha indicado en redes sociales.

Para el ministro de la Presidencia, Justicia y Relaciones con las Cortes, Félix Bolaños, los insultos y cánticos racistas "nos avergüenzan como sociedad", a la vez que ha criticado a los que "callan" ante estos hechos, que son también "cómplices" de una extrema derecha que "no va a dejar un espacio libre de su odio". "Seguimos trabajando por un país tolerante y respetuoso con todos", ha defendido en 'X'.

"Mi condena absoluta a las muestras de racismo y xenofobia en el deporte y en cualquier otro ámbito. Hay que ser contundentes desde la política y las instituciones, y no dar alas a este odio. Nuestra sociedad es abierta y tolerante y vamos a demostrarlo", ha agregado la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz.

PP: "LAMENTABLE Y CONDENABLE"

Por su parte, la portavoz del PP en el Congreso, Ester Muñoz, también ha reprobado los cánticos xenófobos que se escucharon durante el partido de fútbol. "Lamentable y condenable", ha reaccionado en un mensaje en 'X'.

Al hilo, el vicesecretario de Coordinación Autonómica y Local y Análisis Electoral del PP, Elías Bendodo, ha subrayado, en una atención a medios desde Málaga, que su partido está "absolutamente en contra" de "cualquier cántico racista".

El alcalde de Badalona, Xavier García Albiol (PP), ha tachado de "inaceptable" silbar el himno nacional de un país. "Es una gran falta de respeto y educación; sea el himno de Egipto cuando juega contra España, o sea el himno español en una final de Copa del Rey", ha apuntado en 'X'. "Burlarse de una religión es una ofensa a sus creyentes y a mi tanto me da que sean musulmanes o católicos. Igualmente inaceptable", ha añadido.

PODEMOS: PIDE PARAR QUE LA ISLAMOFOBIA NO VAYA A MÁS

La secretaria política y eurodiputada de Podemos, Irene Montero, ha indicado en un mensaje en la red social 'X' que escuchar cómo corean "musulmán el que no bote" en un estadio es algo que "avergüenza".

No obstante, ha señalado pero si cientos de personas "lo corean orgullosos es porque han visto en la tele y la política a mucha gente 'respetable' diciéndoles que ese odio es 'sentido común'". "Parémoslo antes de que la islamofobia vaya a más", ha reclamado.

VOX NO LO CONDENA

Por su parte, el secretario general de Vox, Ignacio Garriga, ha minimizado los cánticos xenófobos, poniendo el foco en otras "barbaridades" como que, en su opinión, "se hayan disparado las violaciones", que "la mayoría de presos sean de nacionalidad extranjera" o que "España se haya consolidado como el país con más detenciones de yihadistas de Europa".

"Barbaridad es que se cedan más estadios para el Ramadán que para que juegue la selección española de fútbol en Cataluña. Barbaridad es que los españoles se sientan extranjeros en su propio barrio", ha criticado Garriga. Por otra parte, el portavoz de Deportes de Vox, Cristian Toro, ha mostrado su orgullo por la afición de Cornellá: "Cuando España juega, sobran complejos y sobra división".