Amanda Gutiérrez: "Las jugadoras nos dicen que queda mucho por recorrer en la profesionalización"

MADRID, 24 Sep. (EUROPA PRESS) -

La presidenta de FUTPRO, Amanda Gutiérrez, celebra un verano "bastante pacífico" y con "mucho diálogo con las demás instituciones", donde sólo un tema de "fechas" ha impedido la firma de un nuevo Convenio Colectivo con "muchas mejoras", pese a no ser el totalmente deseado por unas futbolistas que consideran que "queda mucho por recorrer" y que "no se está aprovechando el momento en España del fútbol femenino".

La dirigente atendió a Europa Press tras un "verano atareado porque hay muchas cosas que hacer", pero "tranquilo a nivel de conflictos y temas políticos". "Ha sido bastante pacífico y creo que con las demás instituciones ha habido mucho diálogo", confesó.

Con todo, el nuevo Convenio Colectivo aún no se ha firmado, aunque ha sido "más por un tema logístico que por negociar". "Quizás se nos vaya a principios de octubre, ha sido realmente complicado poder encontrar fechas disponibles", admite sobre una negociación más 'sencilla' que en anteriores ocasiones porque ha notado "un cambio" en la patronal y las partes han estado "más abiertas a escuchar a la otra e incluso a entender que es una negociación colectiva". "No va a ser el convenio que las jugadoras quieren, pero va a tener muchas mejoras", detalló la abogada.

Más allá del tema del salario mínimo, puntualizó que "hay otros puntos también económicos como el premio de antigüedad, las cesiones temporales o las definitivas", pero "sobre todo" el de la polémica lista de compensación, "que era el siguiente punto caliente del texto", aunque "ya no a esos niveles de la temporada pasada".

"Al principio fue complicado porque la dinámica venía siendo la misma que tras la huelga, pero hubo un momento en el que la propia Liga F hizo un cambio de chip, nos dio lo que pedíamos y nos dijo que quería firmar una tregua en el que las partes fuéramos más constructivas por el bien de los clubes y de las propias jugadoras. A partir de ahí empezamos una dinámica más positiva y las negociaciones fueron más sencillas", añadió.

Además, no olvida "otros puntos vitales" para FUTPRO "como el acoso sexual, la maternidad y otras mejoras que se le puede dar a la futbolista como puede ser que se les den botas cuando no tienen patrocinador". "Aquí vimos a una liga que nos escuchaba, entendía nuestros puntos y sobre todo en maternidad tuvimos un amplio debate sobre cómo podíamos mejorar la situación actual porque ahora el convenio sólo contempla que si te quedas embarazada se te renueva un año más", comentó.

"En este nuevo tenemos que ir un paso más allá. Ya no es protegerla por estar embarazada, que ya ocurre, ahora es que la madre futbolista vuelve a jugar y hemos visto casos que no han sido nada fáciles y que han acabado con la jugadora sin volver. Eso era un sentimiento compartido por clubes, ligas y sindicatos y hemos estado trabajando en cómo podíamos asegurarnos de que la que sea madre vuelva a jugar en las mejores condiciones posibles", agregó Gutiérrez, que sabe que esto les va a "llevar años".

ESTACAMIENTO EN LA PROFESIONALIZACIÓN Y DESEO DE UNA LIGA MÁS "CÓMODA"

La presidenta de FUTPRO recuerda que son muchas partes implicadas y que eso "también ha hecho difícil" que se alcanzase "una dinámica constructiva" en la negociación. Además del suyo, hay otros cuatro sindicatos más (AFE, Futbolistas ON, CCOO y UGT), pero la catalana reconoce que "ya" se han adaptado a ser "muchos" y que se tiene que "escuchar a todos", aunque no sea "sencillo". "Si hay cinco sindicatos es porque las futbolistas quieren que los haya, así se votó", zanjó.

Sobre el proceso de profesionalización del fútbol femenino en España, dejó claro que tiene "mucho" en cuenta lo que les dicen sus "afiliadas". "Nos gusta mucho preguntarles y lo que nos transmiten es que aún nos falta mucho camino por recorrer y que hay muchos puntos en los que creen que nos hemos estancado. No es ningún secreto, lo han dicho también públicamente en varios medios, jugadores que están aquí y que se han marchado. Nos transmiten que en algunos puntos incluso sienten que no se está aprovechando este momento en España del fútbol femenino", advirtió.

En este sentido, sus afiliadas han insistido en sugerir "una liga más corta. "Pero, lamentablemente esto es algo que depende únicamente de la liga y los clubes. Más allá de que en el convenio se pueda hablar del calendario o de cómo se distribuyen los partidos, no dejan de ser 16 equipos y la opinión de muchas de nuestras afiliadas es que son muchos. A partir de aquí, nos gustaría que la liga estuviera más abierta a escuchar los motivos al menos de por qué quieren una liga más corta", subrayó la dirigente.

Además, esto "se junta otro gran problema" que es un calendario internacional que "tampoco ayuda". "Ahora también vamos a tener el Mundial de Clubes y se junta una liga muy larga con muchos torneos internacionales, y aunque es un indicativo de que el fútbol femenino está creciendo, no hay que descuidar a las futbolistas, que en los Juegos Olímpicos las vimos agotadas realmente", remarcó, reiterando que FIFPRO "no escucha". "Si como sindicato internacional no escuchas a las campeonas del mundo, tienes un problema. No tenemos altavoz a nivel internacional", lamentó.

Otro tema tratado fue el de la fuga de talentos y la competitividad de la Liga F, lo que Gutiérrez ve como "un problema real". "Yo lo estoy viendo. FUTPRO tiene afiliadas que cada vez más se van de España y nos dice que es otra cosa. Es un problema real y creo que cuanto antes lo afrontemos y antes lo asumamos, antes podremos idear una estrategia para solucionarlo", indicó.

Para la abogada, esta es "sinceramente, la única manera de poder mejorar como competición". "Hay que dejar de decir que está todo bien y asumir que algo estamos haciendo mal y hablar con ellas. Es que sólo es escucharlas y hacerles caso, pero todo eso pasa por asumir que efectivamente tenemos una fuga de talento", sentenció al respecto.

"ORGULLOSOS DE ESTAR SIEMPRE EN EL LADO CORRECTO DE LA HISTORIA"

Finalmente, FUTPRO está cerca de celebrar tres años de su nacimiento y su presidenta "nunca" pensó en que llegarían tan lejos en tan poco tiempo y sobre todo tras vivir "situaciones tan increíbles". "Cuando fundamos FUTPRO fue de la manera más humilde, con las jugadoras firmantes en mi casa, tranquilas y diciendo 'Venga chicas, vamos a hacerlo, que pase lo que tenga que pasar'", resaltó.

"Pero cuando constituyes un sindicato así, de la mano de las propias jugadoras, obviamente sabes que va a costar. Primero, porque no tienes el financiamiento ni la estructura que tienen otros y, segundo, porque sabes que todo lo que esté formado por un grupo de mujeres en un mundo dominado por hombres va a ser complicado, y lo ha sido", aclaró Gutiérrez.

Y es que no se esperaban "para nada que pasara todo lo que ha pasado a nivel tanto deportivo como político" como el ganar unas elecciones para elegir sindicato que se convocaron "nada más nacer" y para que no les diera "tiempo a hacer cambios", la demanda a AFE por discriminación a sus jugadoras, el denominado conflicto de 'las 15' y todo lo sucedido tras la final del Mundial, que se unió a la huelga por el salario mínimo.

"Se han dado una serie de circunstancias a nivel político que nos han pillado total y absolutamente desprevenidos porque nadie se lo podía esperar en tres años. Nos hemos encontrado con situaciones muy, muy difíciles, muchas de ellas protagonizadas por jugadoras que lo han pasado muy, muy mal, y lo que sí que puedo decir es que estamos muy orgullosos de haber estado siempre en el lado correcto de la historia e intentando siempre dejar un fútbol femenino un poquito mejor de lo que estaba", concluyó.