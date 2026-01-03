Amar Alibegovic refuerza al Coviran Granada hasta final de temporada

Archivo - November 16, 2025, Assago (Mi, Italy: Amar Alibegovic (Trapani Shark) during EA7 Emporio Armani Milano vs Trapani Shark, Italian Basketball Serie A match in Assago (MI), Italy, November 16 2025 - Europa Press/Contacto/Nicholas Russo - Archivo

MADRID, 3 Ene. (EUROPA PRESS) -

El ala-pívot italo-bosnio Amar Alibegovic, de 30 años y 2,06 metros de estatura, se ha convertido en nuevo refuerzo del Coviran Granada hasta el final de esta temporada, según informó este sábado el club granadino en su página web.

"El rojinegro es estadounidense de nacimiento, aunque cuenta con pasaporte bosnio y nacionalidad italiana. Alibegovic se incorpora al equipo dirigido por Ramón Díaz tras desvincularse del Trapani Shark de la primera división italiana", subrayó el mismo comunicado oficial.

"El nuevo jugador del Coviran Granada ha vestido la camiseta del conjunto siciliano las dos últimas temporadas y media. Antes de incorporarse al Trapani pasó por la primera división de Turquía (Cagdas Bodrum), la Liga Adriática (Cedevita), la liga italiana (Segafredo Bologna y Calze Pompea Roma) y se formó en la División I de NCAA en las filas de los Red Storm de la Universidad de St. John's", añadió la nota.

"La mayor parte de la carrera de Alibegovic se ha desarrollado en la liga italiana, aunque su mejor nivel de juego ha sido con el Trapani Shark. La temporada pasada disputó un total de 30 partidos en los que promedió 12,2 puntos, 5,2 rebotes, 2,1 asistencias y 13,1 de valoración. El ala-pívot acabó la campaña con un 46,5% de acierto en T2 y un 41,8 en T3, además de un 80,4% en T1", resumió el Granada en su texto de prensa.

Llevaba disputados en esta temporada cuatro encuentros de la Basketball Champions League, habiendo promediado 12 puntos. "El nuevo jugador del Coviran Granada disputó uno de esos partidos contra La Laguna Tenerife, al que le endosó 10 puntos y añadió 4 rebotes y 2 asistencias a sus estadísticas", señaló la entidad granadina en su nota.

"En los dos últimos partidos disputados por la selección de Bosnia correspondientes a la clasificación para el Mundial, Alibegovic aportó 13 puntos de media. El rojinegro anotó 18 puntos contra Turquía con un 6 de 11 en T2 y un 2 de 4 en T3. Además, contra Serbia sumó 8 puntos y 7 rebotes", concluyó el comunicado de prensa.