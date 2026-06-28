Amaya Valdemoro ingresa en el Hall of Fame de la WNBA - WBHOF/FEB

MADRID, 28 Jun. (EUROPA PRESS) -

La exjugadora española de baloncesto Amaya Valdemoro ingresó el sábado de manera oficial en el Women's Basketball Hall of Fame, el Salón de la Fama de la WNBA, en una ceremonia celebrada en Knoxville (Estados Unidos) en la que se ha reconocido la exitosa trayectoria internacional de la madrileña.

Valdemoro, la primera jugadora española en disputar la WNBA -con los Houston Comets entre 1998 y 2000- y referente para posteriores generaciones, es también la primera en recibir este prestigioso reconocimiento.

"Ha sido una espera con muchos nervios, recordando tiempo atrás, a los que no están... pero al mismo tiempo ha sido precioso", señaló la legendaria alero. "Es muy importante por poner el nombre de España dentro de este Hall of Fame de mujeres tan carismáticas que han hecho tanto por el baloncesto, porque creo que voy a ser la primera de muchas que van a llegar", añadió.

"Creo que hay que sacar pecho del nivel que tiene el baloncesto femenino y, sobre todo a nivel particular, creo que es la recompensa a todos esos años en los que el baloncesto femenino no tenía la repercusión que tiene ahora. Que te recompensen cuando llevas retirada 13 años sabe muchísimo mejor", continuó.

Valdemoro, de 49 años y actual comentarista de baloncesto en Movistar+, estuvo arropada en Knoxville por personas cercanas, entre ellas su amiga y presidenta de la Federación Española de Baloncesto (FEB), Elisa Aguilar. "Me acuerdo de mucha gente que no ha podido estar, que los he llevado en el corazón, y otra con la que he tenido la suerte de ir, con 10 personas. He tenido la suerte de que Ana y Elisa -Aguilar- estuvieran aquí conmigo, mi familia, mis hermanas, mis sobrinas... Los he llevado en el corazón y sobre todo sintiéndolo mucho", indicó.

En Tennessee, Valdemoro recibió un emotivo homenaje para premiar su extensa y exitosa carrera en la WNBA, Europa y la selección española. "Jamás pensé que estaría hoy aquí en Knoxville, en Tennessee, recibiendo un premio a mi trayectoria deportiva. Yo pensaba que iba a ser campeona olímpica de 1.500 metros, jamás pensé que el baloncesto y el deporte de equipo me iban a dar tanto. Me ha dado muchos premios, pero sobre todo me ha dado momentos únicos e irrepetibles y esos son los que más recuerdo. Cuando me junto con mis amigas no hablamos de los premios, hablamos de los momentos. La realidad es que los momentos íntimos de partidos ganados, las celebraciones y las derrotas, cómo nos han hecho ser quien somos... Eso es lo más bonito que me llevo", admitió.

Por último, la madrileña mandó un mensaje cargado de valores a las niñas que empiezan en el baloncesto. "A las niñas les diría que el talento hay que trabajarlo, que es muy difícil llegar a ser deportista profesional, pero los sueños se cumplen, que es lo que me ha pasado a mí. El deporte siempre tiene un peaje, en la vida hay que trabajar durísimo. El deporte es muy exigente, que sueñen en grande, que el camino es maravilloso te lleve a donde te lleve. Te lleva a conseguir títulos o a celebraciones de torneos de una liga municipal. El deporte te da unas alegrías y unas herramientas para la vida que son maravillosas. Que sean humildes, que trabajen y que siempre vayan con una sonrisa", concluyó.