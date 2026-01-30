Ambros Martín deja de ser seleccionador de las 'Guerreras'

Archivo - Martin Cedres Ambrosio Jose (ESP) gestures during the Women's Preliminary Round Group B, handball match played between Spain and Brazil at South Paris Arena 6 during the Paris 2024 Olympics Games on July 25, 2024 in Paris, France. - Manu Reino / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 30 Ene. (EUROPA PRESS) -

El técnico Ambros Martín no continuará como seleccionador español femenino de balonmano, ha confirmado este viernes la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM), una decisión que busca "generar un punto de inflexión" para mejorar los resultados del combinado en el Europeo de 2026 y el Mundial de 2027.

"El presidente de la Real Federación Española de Balonmano, Francisco Blázquez, con el consenso de la Junta Directiva, y de Ambros Martín, han alcanzado un acuerdo por el cual el técnico canario se desvincula de la Selección Nacional", confirmó el organismo federativo.

El preparador canario tomó el mando de las 'Guerreras' el 9 de mayo de 2023, sustituyendo a José Ignacio Prades, con el objetivo de renovar el equipo y clasificarlo para los Juegos Olímpicos de París. Consiguió el billete para la cita olímpica, pero allí la selección se despidió en la primera fase sin conseguir ganar ningún partido. En el pasado Mundial de 2025, sucumbió en la segunda fase.

El presidente de la RFEBM, Francisco Blázquez, explicó la decisión tomada. "Necesitamos generar un punto de inflexión para afrontar los dos próximos años, tanto con el Europeo 2026 como el Mundial 2027, torneos en los que estarán en liza las plazas para los Juegos Olímpicos de los Ángeles 2028. Debemos aportar posibles soluciones para cambiar la tendencia actual", indicó, deseando a Martín "todo lo mejor para el futuro".

El próximo Europeo se celebrará en Polonia, Rumanía, Eslovaquia, República Checa y Turquía entre el 3 y el 20 de diciembre de este año, mientras que el Mundial de 2027 tendrá lugar en Hungría.