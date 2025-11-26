Ambros Martín: "Es muy importante empezar con una victoria, sabemos que tenemos que mejorar"

Archivo - Ambros Martín - Europa Press/Contacto/Emma Wallskog - Archivo

MADRID 26 Nov. (EUROPA PRESS) -

El seleccionador nacional femenino de balonmano, Ambros Martín, celebró un "importante" triunfo para empezar el Mundial 2025 este miércoles y reconoció que tienen que "mejorar", después del 26-17 contra Paraguay.

"Es muy importante empezar con una victoria. Siempre hay nervios y tensión en un primer partido, muchas ganas, y eso probablemente nos ha impedido desarrollar nuestro mejor nivel", dijo en declaraciones facilitadas por la Real Federación Española de Balonmano (RFEBM).

Martín confesó que perdonaron por "exceso de ímpetu". "Hemos tenido ocasiones para habernos marchado con una diferencia mayor, pero ese exceso de ímpetu nos ha llevado a no aprovecharlas como debíamos. En líneas generales estoy satisfecho: comenzar un gran campeonato ganando siempre es positivo", afirmó.

"Aun así, sabemos que tenemos que mejorar de cara a los siguientes encuentros y aspirar a sensaciones que reflejen todo lo que somos capaces de dar. Este tipo de partidos, en los que quizá no juegas tan bien, es fundamental sacarlos adelante, y por eso estamos contentos", terminó.