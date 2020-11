AMP. Fútbol.- Argentina y Brasil se imponen a Perú y Uruguay y Ecuador zarandea a Colombia

MADRID, 18 Nov. (EUROPA PRESS) -

Las selecciones de Argentina y Brasil sumaron sendas victorias por 0-2 a domicilio ante Perú y Uruguay, respectivamente, mientras que Ecuador endosó una sonora goleada (6-1) a Colombia y Venezuela pudo (2-1) con Chile en partidos correspondientes a la cuarta jornada de las Eliminatorias Sudamericanas para el Mundial de Catar de 2022.

En Lima, Argentina volvió a la senda del triunfo tras el empate de la semana pasada ante Paraguay en Buenos Aires y lo hizo imponiéndose con buena imagen a Perú, que después de cuatro partidos únicamente suma un punto.

La albiceleste no ganaba en la capital peruana desde hacía 16 años y puso fin a esa mala racha con un encuentro donde fue de menos a más y donde no necesitó tampoco la versión estelar de Leo Messi, también reñido con el gol con su selección, pero una buena prueba de que Lionel Scaloni parece estar armando un buen bloque que no dependa exclusivamente del '10'.

Un gran pase de Lo Celso a Nico González, goleador ya ante Paraguay, permitió a este anotar el 0-1 pasado el primer cuarto de hora y con ello asentar más a los visitantes. Antes de que los de Ricardo Gareca pudieran reaccionar, Argentina hizo el 0-2 por medio de Lautaro Martínez y el encuentro ya fue plácido para la bicampeona del mundo, que no sufrió demasiado para alcanzar ya los 12 puntos.

El combinado argentina marcha segundo en las Eliminatorias Sudamericanas, a dos puntos de una Brasil que ha firmado el pleno en este 2020 y con la que se medirá a la vuelta de la acción en marzo. La 'canarinha' sigue sólido bajo el mando de Tite y ganó con solvencia en Montevideo a Uruguay por 0-2.

Los locales esperaban volver a ganar a su rival casi dos décadas después, pero tampoco tuvieron demasiadas opciones sin hacerlo pese a que venía con el ánimo reforzado tras su triunfo a domicilio ante Colombia (0-3) y a que empezaron bien, con un remate al travesaño de Darwin Núñez, el sustituto de Luis Suárez, baja por coronavirus.

Pero el partido cambió con el 0-1, obra de Arthur Melo, cuyo disparo tropezó en José María Giménez para despistar a Campaña. Los locales quedaron 'tocados' y poco después de que Firmino perdonase el 0-2, no lo hizo Richarlison justo al filo del descanso. Uruguay no tuvo energía para intentarlo en la reanudación y además vio como Cavani era expulsado, por lo que el delantero será baja en marzo ante Argentina.

Tercera con nueve puntos se coloca Ecuador, que encadenó su tercer triunfo seguido y lo hizo con una exhibición ante una alicaída Colombia, que fue zarandeada en Quito por un demoledor 6-0, su segunda derrota seguida tras el 0-3 ante Uruguay.

Robert Arboleda y Ángel Mena pusieron el 2-0 antes de los diez minutos en medio del desconcierto 'cafetero', y Michael Estrada y Xavier Arreaga agravaron una sangría que solo frenó en parte el penalti transformado por James Rodríguez justo antes del descanso (4-1).

Gonzalo Plata, que se llevó la imagen del choque con un caño al exmadridista, incrementó la cuenta (min.78) antes de marcharse expulsado por excederse en la celebración. Ni siquiera el hecho de jugar con uno menos aplacó el hambre del cuadro ecuatoriano, que en descuento ponía el definitivo 6-1 gracias al lateral del Villarreal Pervis Estupiñán.

Además, en el Estadio Olímpico de Caracas, Venezuela rompió la racha de tres derrotas consecutivas con la que empezó la clasificación al derrotar a Chile (2-1) gracias a un tanto en los minutos finales del exmalaguista Salomon Rondón.

La 'Vinotinto' se adelantó a los nueve minutos después de que el futbolista del Granada Yangel Herrera cabecease un saque de falta y el balón llegase al centrocampista Luis Mago, que también de cabeza sorprendió a Claudio Bravo.

El exjugador del FC Barcelona Arturo Vidal, bigoleador el pasado fin de semana ante Perú (2-0), volvió a ver puerta al cuarto de hora al cazar un rechace de la zaga local, y el empate se mantuvo hasta el tramo final del encuentro, cuando Rondón remató centró de Soteldo ligeramente desviado por Beausejour.

Por último, Bolivia estrenó su casillero de puntos en esta fase de clasificación al empatar a dos goles en Asunción ante una Paraguay que se mantiene invicta. Ángel Romero adelantó a la albirroja, pero justo antes del descanso, los bolivianos se pusieron por delante con los tantos de Martins y Céspedes. Alejandro Romero salvó un punto en la segunda parte para los de Eduardo Berizzo.