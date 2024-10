La DANA provoca el aplazamiento de siete partidos de la Copa del Rey MAPFRE

[[[Amplía tras aplazamiento del Jove Español vs Real Sociedad]]]

Afectados los cruces Chiclana-Osasuna, Xerez-Ceuta, Pontevedra-Levante, Parla Escuela-Valencia, Manises-Getafe, Ejea-Hércules y Jove Español-Real Sociedad

MADRID, 30 Oct. (EUROPA PRESS) -

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) confirmó este miércoles el aplazamiento de siete partidos correspondientes a la primera eliminatoria de la Copa del Rey MAPFRE, debido a la DANA que está azotando el este del país y que ya ha provocado al menos 95 muertos.

Para este mismo miércoles estaban previstos el Chiclana CF vs CA Osasuna y el Xerez CD vs AD Ceuta a las 19.00 horas, el Pontevedra CF vs Levante UD a las 20.00 y el CP Parla Escuela vs Valencia CF a las 21.00. Y para la tanda de partidos del jueves estaban programados el Manises CF vs Getafe CF, el SD Ejea vs Hércules de Alicante CF y el FC Jove Español de San Vicente vs Real Sociedad.

Según informó la RFEF, el 5 de noviembre a las 19.00 será el partido de los pamplonicas. Para las 19.00 del día siguiente quedará el choque entre el conjunto parleño y el valenciano, y también el de los jerezanos ante el equipo ceutí; y una hora después empezará, si no hay más cambios, el duelo entre el club aragonés y el alicantino.

El 7 de noviembre, desde las 20.00, se disputará en Pasarón el partido entre el cuadro pontevedrés y el 'granota'. Aún no hay fecha ni horario nuevo para las citas del Getafe y de la Real Sociedad. "Debido a las circunstancias actuales", añadió la RFEF en su página web, "cabe la posibilidad de que otros partidos" sufran "alteraciones".

"Desde la RFEF, en coordinación con los diferentes clubes, se está trabajando intensamente para valorar todos los posibles escenarios y tomar las medidas oportunas, de las cuales se informaría próximamente", concluyó la nota de prensa, tras la resolución de su Juez Único de Competiciones no Profesionales al respecto de los aplazamientos.

Así, el juez recalcó "los efectos de la catástrofe natural en diversas zonas del este y sur peninsular", "y con especial virulencia en la Comunidad Valenciana", a raíz de una DANA "cuyos efectos, además de víctimas mortales, se traducen en alertas gubernativas que impiden el desplazamiento de personas, cierre de vías de comunicación y destrucción de infraestructuras, cortes de energía, al que no son ajenos los futbolistas, técnicos y demás miembros de los clubes de las zonas afectadas" implicadas en estas eliminatorias coperas.

El organismo federativo subrayó que "esta situación, por lo demás, pública y notoria, que no precisa de concreta acreditación, permite apreciar la concurrencia de una causa de fuerza mayor" suficiente para proceder a los respectivos aplazamientos.

El club 'che' fue el primero en mover ficha durante la noche del martes, solicitando aplazar su partido debido al impacto del fortísimo temporal en la Comunidad Valenciana. "Es la medida más conveniente debido a las graves consecuencias de la DANA que estamos viviendo en la provincia de Valencia, a las recomendaciones para evitar los desplazamientos y a los cortes de las comunicaciones con Madrid", consideró el Valencia desde su perfil en la red social X.

Horas antes, Renfe había suspendido su servicio de trenes en la línea Madrid-Valencia tras registrarse lluvias torrenciales junto a riadas y fuertes rachas de viento, que habían puesto en jaque la seguridad ferroviaria. De igual modo, las severas inclemencias meteorológicas impidieron que el Levante se desplazase hasta Santiago de Compostela para su partido del torneo del 'k.o' ante el Pontevedra.

Mientras, el Getafe no pidió hasta este miércoles aplazar su cita contra el Manises. Cuando lo hizo, fue "por considerar prioritario ayudar a las víctimas y afectados" de las zonas afectadas. Desde el club madrileño negaron que fuese "procedente" disputar el partido en estas circunstancias. "La prioridad está en las víctimas y afectados por este temporal y en restablecer la normalidad en la zona y que las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado centren todos sus esfuerzos en ello y no en un partido de fútbol", señaló la entidad azulona.

Por último, el Getafe dejó claro que "en este escenario el fútbol pasa a un segundo plano" y también envió un mensaje de "apoyo a todos los afectados, familiares y víctimas" de la DANA que está azotando principalmente a Castilla-La Mancha y a la Comunitat Valenciana.