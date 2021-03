Darias no ve "adecuada" la asistencia de público a la final de Copa y trabajará para evitarlo

MADRID, 17 Mar. (EUROPA PRESS) -

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha asegurado este miércoles que no ve "adecuada, oportuna y conveniente" la asistencia de público a la final de la Copa del Rey de fútbol en Sevilla y ha señalado que "va a trabajar para buscar un consenso" que evite que las aficiones del Athletic Club de Bilbao y la Real Sociedad acudan al estadio de La Cartuja.

En rueda de prensa posterior al Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud, la ministra ha recordado que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas acordaron que durante la festividad de San José y Semana Santa se iban a practicar cierres perimetrales, la limitación de la movilidad y los contactos sociales, y la no celebración de "eventos masivos que impliquen aglomeración de personas".

Darias ha hecho una llamada al "principio de prudencia y preocupación". "Quiero ser clara y contundente. No es adecuado, no es oportuno y no es conveniente", ha dicho la titular de Sanidad.

Así, ha apuntado que ante este evento deportivo que podría contar con "más de 10.000 personas" y con la situación epidemiológica actual entienden "que no es posible" la asistencia del público al estadio el próximo 3 de abril. "Este Ministerio va a trabajar intentado buscar consenso para que esa asistencia del público no se produzca", ha defendido.

Darias ha insistido en que ahora "no es posible" porque hace falta "superar esta situación" de pandemia y "esperar que las vacunas hagan su efecto". "Trabajaremos de manera coordinada con distintos actores e instituciones implicadas para intentar dar una salida razonable y adecuada a la situación de país que tenemos en este momento", ha afirmado.

La Real Federación Española de Fútbol (RFEF) ha convocado a los clubes finalistas de la Copa del Rey 2019-2020, Athletic Club y Real Sociedad de San Sebastián, a una reunión este jueves en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid) a partir de las 16.00 horas.

Según informó este miércoles el organismo, este encuentro servirá "para informar de aspectos relativos a la Final que se celebrará en el estadio de La Cartuja de Sevilla, el próximo día 3 de abril", entre los cuales podría estar la asistencia de parte de las aficiones de ambos equipos.