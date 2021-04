Diakhaby reafirma que Cala le llamó "negro de mierda" y pide ayuda a LaLiga "para tener pruebas"

((Amplía con el comunicado del Valencia lamentando la versión ofrecida por Cala))

MADRID, 6 Abr. (EUROPA PRESS) -

El defensa francés del Valencia CF, Mouctar Diakhaby, ha reafirmado que Juan Cala le llamó "negro de mierda" durante el reciente partido frente al Cádiz y ha pedido a LaLiga que "haga cosas para tener pruebas y todo se aclare".

"Después de dos días estoy muy tranquilo. El Cádiz el domingo hay una jugada en la que un jugador me insulta y las palabras son 'negro de mierda'. El jugador me dijo eso y es intolerable. Todos visteis mi reacción. Eso no puede pasar en la vida normal y sobre todo en el fútbol, que es un deporte de respeto", indicó Diakhaby en un vídeo colgado en sus redes sociales.

El galo relató lo ocurrido durante el tiempo que el partido estuvo detenido tras el incidente con Cala. "Después de eso mis compañeros y yo decidimos ir al vestuario, que era una buena decisión, pero luego un jugador rival nos pidió que volviéramos al campo si Cala se excusaba. Mis compañeros y yo dijimos que no, que las cosas son así, que no puedes hacer algo, excusarte y dejarlo pasar así", explicó.

Tras recalcar que le ha "dolido muchísimo" lo ocurrido, Diakhaby pidió ayuda de la competición. "Espero que LaLiga haga cosas, soluciones, para tener pruebas y se vea todo y se aclare. Quiero dar las gracias al Valencia, a mis compañeros y mis entrenadores por las solidaridad y el apoyo que me han dado ellos y toda la afición. Muchisimas gracias", finalizó.

EL VALENCIA LAMENTA LA "GRAN OPORTUNIDAD" PERDIDA POR CALA

Por su parte, y después de escuchar la rueda de prensa en la que Juan Cala negó rotundamente la versión de Diakhaby, el Valencia emitió un comunicado en el que dijo "lamentar profundamente" las palabras del defensa del Cádiz, añadiendo que ha "perdido una gran oportunidad de aceptar ese error y pedir disculpas al afectado".

"En lugar de eso, ha atacado al propio jugador y a otros miembros del Valencia CF. El Valencia CF cree totalmente en su futbolista y le reitera su pleno apoyo. Tras las amenazas de Juan Cala en su rueda de prensa de este martes, día 6 de abril, el Club, su presidente Anil Murthy y su jugador Mouctar Diakhaby mantienen intacta su profunda convicción de luchar donde haga falta y hasta el final por el bien del fútbol. El Valencia CF no va a parar de pelear por la mejora de la normativa y la lucha contra el racismo en el fútbol y en la sociedad", transmitió el club.