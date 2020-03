AMP.- Fútbol.- Rubiales celebra "la muy buena imagen de unión" por la suspensión del fútbol profesional

LAS ROZAS (MADRID), 12 Mar. (EUROPA PRESS) -

El presidente de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF), Luis Rubiales, celebró la "muy buena la imagen de unión del fútbol español", tras la decisión de LaLiga, pese a una "resistencia obvia" inicial, de suspender también la competición durante dos semanas, al igual que todas las categorías no profesionales, y subrayó que están "trabajando en todos los escenarios posibles de forma proactiva" para poder acabar del mejor modo posible la temporada y que será a partir del 25 de marzo cuando anuncien "nuevas decisiones", aunque no olvidó que "cada día la situación cambia".

"Estamos satisfechos de que el fútbol profesional se sume al camino que desde aquí empezamos hace unos días y en el que prima la salud de las personas y la integridad de la competición por encima de cualquier otra cuestión. Dentro de este momento difícil, es muy bueno que demos esta imagen de unión en el fútbol español", explicó Rubiales en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas en una comparecencia ante los medios desarrollada al aire libre en el campo de entrenamiento de la selección para seguir "con el propio protocolo" para combatir el coronavirus.

El mandatario recordó que tienen la competencia para haber ordenado que el fútbol profesional "se parara", pero que preferían "escuchar" primero a la patronal. "Había una resistencia obvia por parte de LaLiga, que había abogado por otra medida diferente. Si han cambiado y se han unido al camino de la RFEF estamos satisfechos", apuntó.

"Ojalá que todo vaya bien y se puedan recuperar fechas", admitió Rubiales. "El 25 de marzo volveremos a evaluar cuál es la situación y ese será el momento de tomar nuevas decisiones", subrayó. En este sentido, sí aseguró que tiene "ciertos protocolos" y que están "trabajando" en ver posibles soluciones según lo largo que sea el parón y la posibilidad de que la temporada no se termine.

De todos modos, pidió calma. "Es tan importante trabajar en todos los escenarios como el no sobresaltarnos y crear más incertidumbre. Vamos a hacer nuestro trabajo bien y si el 25 hay que tomar más decisiones, y según su nivel de dificultad, se hará de manera proporcional para que el fútbol tenga un plan más claro", recalcó.

DESCARTA LA FINAL DE COPA EN VERANO Y DESCONOCE QUÉ PASARÁ CON LA EURO

"En la RFEF trabajamos sobre cuatro niveles y el rojo, el peor, es el de no acabar la temporada. La prioridad son las personas", insistió una y otra vez el dirigente. "Si hay garantías, si terminarán (las competiciones), si no, habrá que buscar una fórmula de puntuación, pero no sabemos qué va a pasar en mayo", puntualizó.

"Podría darse la posibilidad de que los jugadores pasasen un aislamiento previo y que pasasen controles que fuesen negativos para poder jugar, jugar a puerta cerrada... Pero cada día cambia el escenario. Los pronósticos no son muy halagüeños, pero si tenemos suerte y todo cambia a mejor, trabajaremos para recuperar los partidos", reconoció el mandatario.

De todos modos, descartó, "de momento", que las finales de la Copa del Rey y la Reina, aplazadas por este motivo, se puedan jugar en verano porque va "en contra" de sus "principios". "Me parece complejo y barajamos tres opciones. La primera es que se juegue en un estadio lleno porque es la fiesta del fútbol, pero no sé si es realista, lo será o no dentro de 3 ó 4 semanas. La segunda es jugarla a puerta cerrada, para lo que tenemos nuestras enormes reservas, y la tercera es que fuera imposible jugarla", enumeró.

Del mismo modo, y preguntado por su papel de vicepresidente de la UEFA, se refirió a las competiciones europeas, principalmente la Eurocopa que empieza en junio. "Se está hablando de tomar decisiones inminentes en las competiciones internacionales de categorías inferiores, en breve puede anunciarse algo. Soy vicepresidente, pero es a la UEFA a la que corresponde decidir cuándo y de qué manera se van a tomar las decisiones", afirmó.

"Estoy en continuo contacto con el presidente y se está trabajando de forma conjunta porque esto afecta a muchos países y federaciones. Las decisiones no afectan sólo a España, somos 55 federaciones afectadas, todo pasa por UEFA", añadió sobre la posible suspensión de la Euro. "UEFA nos tendrá que explicar cual es su plan y sabemos que para ellos también prima la salud", detalló.

Por ello, de cara a los dos próximos amistosos de la selección, en Madrid el 26 de marzo ante Alemania, y del 29 en Amsterdam ante los Países Bajos, recordó que "hay jugadores afectados" y un equipo en "cuarentena", en relación al Real Madrid. "Los que juegan en Italia no pueden venir. Luis Enrique quiere lo que queremos todos, que la saluda de los jugadores está por encima de todo", aseveró.

SOBRE LAS ELECCIONES: "VAMOS A CENTRARNOS EN DAR RESPUESTA A ESTO"

Con todo, el dirigente destacó que han estado en "pleno contacto con los organismos internacionales, UEFA y FIFA, con todo el fútbol español y el Consejo Superior de Deportes para que la coordinación sea total" y recalcó que han actuado de forma "casi pionera" y que están trabajando "en todos los escenarios de forma proactiva para liderar respuestas responsables" a este parón de la actividad futbolística.

Por otro lado, eludió confirmar la existencia de positivos en el fútbol femenino porque son "datos médicos" que poseen los clubes. "Nosotros tenemos nuestros datos, pero cada hora que pasa todo cambia, en el país y en el fútbol, lo que demuestra que las medidas adoptadas días atrás eran correctas", explicó Rubiales.

Finalmente, el presidente de la RFEF aseveró que no está "preocupado" porque este tema pueda retrasar las elecciones federativas para las que había conseguido el permiso del CSD para adelantarlas. "Mal haría si esto desviara el foco. A nivel administrativo, la RFEF sigue al cien por cien y las elecciones son un tema administrativo, pero no me corresponde, vamos a centrarnos en dar respuesta a esto", sentenció.