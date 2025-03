AMP. Fútbol/Selección.- Dean Huijsen y Aleix García sustituyen en la selección a Íñigo Martínez y Marc Casadó

Aleix Garcia of Bayer 04 Leverkusen during the UEFA Champions League, Round of 16, Second Leg football match between Bayer 04 Leverkusen and FC Bayern Munich on 11 March 2025 at BayArena in Leverkusen, Germany - Photo Joris Verwijst / Orange Pictures / DP - Joris Verwijst / Orange Pictures / AFP7 / Europa P