AMP. Fútbol/Selección.- Luis de la Fuente: "Nunca pensé en otra opción, estaba convencido de dónde quería estar"

LAS ROZAS (MADRID), 27 (EUROPA PRESS)

El seleccionador nacional masculino de fútbol, Luis de la Fuente, se mostró "muy emocionado y feliz" tras hacerse oficial este lunes su renovación hasta el año 2028 al frente de la actual campeona de Europa en la que ahora intentará "estar a la altura" y donde se dejará "la piel" para volver a pelar "por cosas muy importantes", y aseguró que "nunca" pensó en dejar la Real Federación Española de Fútbol donde espera seguir "muchos años más".

"Estoy muy emocionado y muy feliz, que no termine nunca esto", señaló De la Fuente durante su acto oficial tras renovar como seleccionador nacional hasta 2028 celebrado en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas (Madrid). "Intentaremos estar a la altura, nos dejaremos la piel en el empeño y creo que pelearemos por cosas muy importantes todavía", recalcó.

El riojano insistió en su felicidad de "vivir este momento", pero no se quiso "llevar por la euforia" para evitar "prometer muchas cosas" más allá de "trabajo, sacrificio, esfuerzo, toda la disposición y toda la energía para conseguir objetivos". "Tenemos una buena materia de prima y mucho potencial futbolístico, pero evidentemente los rivales también lo tienen. Prometemos poner todo nuestro esfuerzo, empeño, esfuerzo, superación, para intentar seguir consiguiendo títulos y metas importantes para el fútbol español y para la RFEF", apuntó.

El de Haro estaba "convencido" de que se quería quedar en la RFEF y que por ello "nunca" pensó "en ninguna otra opción" ante la demora para renovarle y firmar un nuevo contrato. "Y agradezco a la Federación el esfuerzo que ha hecho y ahora me siento muy feliz, ya me sentía feliz, pero hoy todavía más, del trato que me han dispensado y del cariño que me han demostrado desde siempre, pero más en estas últimas semanas", advirtió.

"Por supuesto que se trabaja siempre bien desde una estabilidad y creo que en todas las declaraciones que he hecho, he hablado de que quería que esto se estructurara por dar estabilidad a la RFEF. Afortunadamente, la tenemos ahora y es lo que necesitamos para trabajar todos con más tranquilidad y más seguridad. Ya llevamos desde el 16 de diciembre que ya la y un buen paraguas con el presidente y toda la Junta Directiva. Estoy donde quiero estar y espero seguir estando aquí todavía muchos años más", aseveró De la Fuente.

Este conoce desde "hace mucho tiempo" al nuevo presidente federativo, con el que "siempre" ha tenido "una sintonía y una relación fantástica". Por este motivo, "nunca ha habido discrepancia" para alcanzar un acuerdo. "Estoy en los sitios siempre y cuando sea feliz, pero eso tiene que ser mutuo con la otra parte. Y en este caso, tanto la RFEF como yo, queríamos seguir juntos. Y aquí estamos celebrando ese momento. Es un momento de alegría para mí, para toda mi familia, para todos mis amigos", detalló.

El seleccionador no olvida que "la experiencia es un grado" y que esto le hace valorar "mucho más" donde está ahora y lo que les queda "por recorrer". "Y siento la misma presión que he tenido siempre. Soy un hombre muy exigente conmigo mismo y eso hace que seguramente la presión que viene de fuera no me afecte tanto", afirmó.

SIGUE "TAN FELIZ Y RADIANTE" COMO CUANDO FUE NOMBRADO

En este sentido, "lo único" que pretende es "seguir por el mismo camino, obviamente mejorando y ser cada día más competitivos". "Tenemos que crecer para vencer cada reto, que cada vez son más complejos y más complicados. Pero sigo estando tan feliz y tan radiante como estuve aquel día" manifestó en su comparación con cómo se encontraba cuando fue anunciado en diciembre de 2022 como sustituto de Luis Enrique Martínez.

El de Haro tiene claro que los futbolistas siempre han "creído" en él y que los que no lo hacían eran "muchos" de los que estaban en la sala, en un mensaje hacia la prensa. "Sólo necesitaba tiempo, pero no he peleado contra vosotros para nada, sólo trataba de superar cada adversidad poniendo toda la profesionalidad, el empeño, la energía y la fortaleza por hacerlo, no por convencer a nadie", puntualizó.

"Independientemente de lo que opinen de fuera, son elementos que no podemos controlar, no nos interesa. Lo que sí podemos controlar es el vestuario y convencer a la gente. Por eso somos ahora mismo un grupo muy fuerte y muy consistente", zanjó al respecto.

El riojano estuvo acompañado en el escenario por cuatro de los títulos que ha logrado como seleccioador de la RFEF, los cuales tienen que "servir como motivación". "Esto tiene que seguir como motivación, como aspecto que nos dé seguridad del potencial que tenemos, pero con eso no se consigue nada. Esto es una mejora constante y lo más importante es que tenemos una materia prima fantástica, excepcional, con una mentalidad insaciable en el plano deportivo", reiteró.

El de Haro recordó que cuenta a su lado con "un grupo de trabajo maravilloso" y "una casa", la RFEF, que les apoya "siempre". "Estamos muy protegidos y eso hace que la fortaleza y el convencimiento de cara a cualquier reto que afrontemos lo hagamos con seguridad, convencimiento y calma. Estamos con muchas ganas de seguir ganando", subrayó. "Vine para tres meses y voy camino de los 13 años. Ha sido fácil, las dos partes estábamos de acuerdo. Somos un grupo de trabajadores que nos sentimos familia"

Junto a él, aparte de amigos y familiares, estuvo su cuerpo técnico formado por Pablo Amo (segundo entrenador), Juanjo González (técnico auxiliar), Carlos Cruz (preparador físico), Miguel Ángel España (entrenador de porteros), Pablo Peña (coordinador de análisis) y Javier López Vallejo (psicólogo), con el que empezó su andadura en 2022 y sin los cuales hubiese sido "imposible" lo realizado. "Saben mucho de fútbol, son muy buenos, no hubiera podido caminar sin ellos", elogió.