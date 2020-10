AMP.- Fútbol.- Sergio Ramos entrena con el grupo y entra en la lista para el Clásico del Camp Nou

(Añade lista de convocados del Real Madrid)

MADRID, 23 Oct. (EUROPA PRESS) -

El defensa y capitán del Real Madrid, Sergio Ramos, podrá ser de la partida este sábado en la visita al FC Barcelona en el Camp Nou, después de entrenar con el resto del grupo y posteriormente entrar en la lista de convocados de Zinédine Zidane.

El de Camas sufrió un golpe en la rodilla el pasado sábado ante el Cádiz y no jugó la segunda parte de ese duelo. Aunque no había lesión, el central tuvo descanso y no jugó el miércoles en la derrota en la Liga de Campeones ante el Shakhtar Donetsk ucraniano.

El jueves, Ramos entrenó de forma individual con balón, pero según se pudo ver en las imágenes de los primeros quince minutos del entrenamiento de este viernes, ya estaba con el resto de los compañeros, lo que hace indicar que está listo para jugar de inicio en el Clásico.

De momento, el internacional entró en la lista de 20 convocados para el encuentro y su técnico ya advirtió en la rueda de prensa que "está recuperado" por lo que lo más normal es que forme pareja con Raphael Varane.

Por otro lado, como estaba previsto, Zidane tendrá las bajas por lesión de Hazard, Carvajal, Odegaard, Odriozola y Mariano, y la única novedad es la de Luis López, que acude en esta ocasión como tercer portero.

La lista completa es la formada por Courtois, Lunin y Luis López como porteros, Militão, Sergio Ramos, Varane, Nacho, Marcelo y Mendy como defensas, Kroos, Modric, Casemiro, Valverde e Isco como centrocampistas, y Benzema, Asensio, Lucas Vázquez, Jovic, Vinicius Jr y Rodrygo como delanteros.