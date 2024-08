PARÍS, 30 Ago. (del enviado especial de EUROPA PRESS, Ramón Chamorro) -

El ciclista cordobés Alfonso Cabello consiguió este viernes la quinta medallas para la delegación española presente en los Juegos Paralímpicos de París al ganar el bronce en la prueba del kilómetro contrarreloj C4-C5, mientras que el aragonés Eduardo Santas fue cuarto en la persecución 3.000 m de la clase C3 del ciclismo en pista.

El 'pistard' andaluz, de la clase C5 y medalla de oro en esta prueba en Londres 2012 y en Tokyo 2020 y bronce en Río de Janeiro 2016, demostró, pese a una complicada preparación, ser uno de los candidatos al podio y lo reafirmó desde pasado el mediodía en el Velódromo de Saint-Quentin-en-Yvelines. Tuvo opciones de haber conseguido un premio mayor, pero el británico Blaine Hant firmó un gran final para arrebatárselo en los últimos 250 metros.

El andaluz sabía que defender el oro de hace tres años iba a resultar complicado. "Hace un año y medio no sabía si me iba a poder volver a subir a una bicicleta", recordó ante los medios tras recoger un bronce al que da mucho valor y que le mantiene entre los mejores por cuarto Juegos Paralímpicos consecutivos.

Además, en la ronda de clasificación, que daba billete a los seis más rápidos para la final, el australiano Korey Boddington, actual subcampeón del mundo de la clase C4, demostró que parecía estar en un peldaño por encima del resto con un crono de 1:01.190 y nuevo récord paralímpico.

El doble campeón paralímpico español cumplió siendo el tercero más rápido con un crono de 1:02.050, y reservándose algo de energía para la final, cerca del británico Hant, que le aventajó en 45 milésimas, y con una óptima distancia sobre uno de sus rivales históricos, el también británico Jody Cundy, a más de tres décimas.

Al español le tocaba salir el antepenúltimo en la final y esperaba expectante precisamente el tiempo de Cundy. Este no pudo mejorar su tiempo de horas antes, lo que sí hizo Cabello que con 1:01.969, muy cerca de su récord del mundo de hace tres años en el velódromo de Izu (1:01.557), se aseguró al menos el bronce, dejando claro que tenía ese plus de más que había advertido.

Le tocaba esperar a lo que hiciese principalmente Hunt que por momentos le hizo soñar con un premio mejor, pero el británico firmó una gran última vuelta a la pista y se quedó con la plata por casi dos décimas (1:01.776). Boddington, pese a que se vino algo abajo al final, logró heredar el trono del andaluz en la prueba (1:01.650).

SANTAS PELEA POR EL BRONCE

Esta es la sexta medalla de Cabello en unos Juegos Paralímpicos, que no se baja del podio en esta prueba desde Londres 2012. Allí fue oro como en 2021, mientras que en 2016 fue bronce. Las otras dos son sendos bronces en la prueba de velocidad por equipos en Río de Janeiro y Tokio, donde espera hacer también doblete junto a Ricardo Ten y Pablo Jaramillo, este decimotercero en la clasificación (1.06.634).

Poco después, no se pudo completar una buena jornada en el Velódromo Saint-Quentin-en-Yvelines ya que Eduardo Santas no pudo conseguir otra medalla de bronce en la persecución 3000 m de la clase C3. El aragonés repitió final por el tercer y cuarto puesto como hace tres años al ser el tercer mejor tiempo (3:25.874).

Su rival por el tercer escalón del podio era el canadiense Alexandre Hayward, que había sido algo más lento pasado el mediodía (3:26.940), pero que fue muy superior en la final. El zaragozano fue por delante al principio, pero el norteamericano le superó y acabó colgándose el bronce por una diferencia de casi cuatro segundos (3:24.865 a 3:28.617).

"Siempre hace ilusión correr una final, pero más ilusión hace ganarla. Estamos en la misma situación que hace tres años en Tokio, corrí la final, la perdí e hice cuarto, fue una gran decepción y ahora se ha repetido, pero más no he podido hacer, me he esforzado a tope, el rival ha estado muy fuerte por la tarde y ha mejorado los tiempos", señaló Santas.

El aragonés recordó que "realmente" lo que ha "preparado" para este evento es "la contrarreloj en carretera". "Así que espero que me sirva de motivación para estar lo más arriba posible en la crono la semana que viene", confesó. "Ricardo (Ten) y hemos estado de preparación juntos en Sierra Nevada, en altura, y lo que hemos preparado es la contrarreloj, pero lógicamente, vienes aquí, te ves en la final, y quieres ganar", indicó,

"Esta mañana he hecho el tercer mejor tiempo, creía que podía ganar la medalla, pero no la he ganado y esto es el deporte. He disfrutado de la final aquí en unos Juegos y ahora a por la crono que yo creo que estaré cien por cien recuperado mentalmente porque físicamente me encuentro bien", sentenció.