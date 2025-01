Nueve hinchas de la Real Sociedad resultan heridos en una pelea con ultras de la Lazio en el centro de Roma

Aperribay confirmó que dos seguidores siguen hospitalizados y aseguró que "este tipo de hechos se tienen que terminar en el fútbol"

SAN SEBASTIÁN, 23 Ene. (EUROPA PRESS) -

Nueve aficionados de la Real Sociedad resultaron heridos en Roma esta madrugada por pelearse con ultras de la Lazio y dos de ellos siguen hospitalizados, según ha informado el presidente del club 'txuri-urdin', Jokin Aperribay, apuntando que estos hechos "se tienen que terminar en el fútbol" y no deben existir "ni dentro ni fuera" del campo.

Tras visitar a esos dos seguidores hospitalizados en la capital italiana, Aperribay ha mostrado ante los periodistas su esperanza de que esto no afecte al encuentro de este mismo jueves entre su equipo y la Lazio en el Estadio Olímpico, correspondiente a la Europa League.

Al parecer, un grupo de más de 80 'tifosi' del equipo italiano se enfrentó a otros 70 ultras del club donostiarra y se produjo una batalla campal a pocos pasos del Coliseo, en la que se lanzaron bombas de humo, petardos, palos y sillas de un pub como armas arrojadizas.

Además, según ha explicado Aperribay, en los incidentes hubo "armas blancas". El presidente del equipo guipuzcoano ha podido hablar con los dos heridos que presentan "diferentes lesiones" y a los que ha deseado "se recuperen cuanto antes". "Vamos a ver cómo evoluciona en las próximas horas y los próximos días las lesiones", ha señalado.

Aperribay ha indicado que los dos afectados están "nerviosos y preocupados" y se encuentran ingresados en diferentes hospitales. "Los médicos han sido muy amables porque hemos ido fuera de horas de visita y nos han permitido estar con los dos", ha explicado.

También ha relatado que, a consecuencia de los altercados, nueve realistas recibieron asistencia médica, de los cuales solo estos dos siguen hospitalizados. Por otra parte, ha apuntado que están "en constante comunicación" con la Lazio que "siente muchísimo lo que ha ocurrido".

"SE TIENEN QUE TERMINAR"

El presidente de la Real ha indicado que "este tipo de hechos se tienen que terminar en el fútbol". "No deben producirse ni dentro ni fuera de los campos. ¡No puede ser!, son hechos que sobran las calificaciones, que sobran y que, desde luego, no se tienen que repetir. La Real estará trabajando con su máxima fuerza para que no ocurran", ha aseverado.

Por otro lado, ha recalcado que, además de hablar con los heridos, se han preocupado por el resto de la afición realista desplazada a la capital italiana. "La verdad es que el centro de Roma está tranquilísimo", ha indicado.

Luego ha señalado que la información que le consta de la Policía italiana es que los aficionados realistas "estaban muy tranquilos" y no se encontraban en el lugar habitual en el que suelen estar los hinchas de la Lazio, pero se vieron inmersos en "una situación repentina, donde hubo dos bombas de pirotecnia, humo y un abordaje".

Preguntado si era una reunión programada entre aficionados radicales de ambos equipos, Aperribay lo ha negado; la información manejada por su club es que "no parece que era una quedada". Por otra parte, ha opinado que "pensar que la seguridad está en manos de los clubes es ir muy lejos también", aunque cree que hay que abordar "una reflexión".

"No estoy quitando ninguna responsabilidad", ha confesado, pero ha reiterado que lo que toca este jueves es preocuparse de los aficionados realistas que se encuentran en Roma e "intentar ayudar a esclarecer los hechos y colaborar con la Lazio y la policía italiana al máximo para que se esclarezcan los hechos y también las personas que son culpables".

Por último, ha pedido a la afición de la Real que "se comporte de diez" y ha confiado en que "así va a ser". Según ha agregado, en estos momentos están "protegidos por la Policía", con la que se ha hablado ya sobre "cómo va a ser el desplazamiento al campo de fútbol".