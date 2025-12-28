Amplían el área de búsqueda del padre y tres de sus hijos desaparecidos en un naufragio en Indonesia

December 27, 2025, Bireuen, Aceh, Indonesia: Residents and vehicles pass over the newly completed emergency Bailey Bridge in Kuta Blang, Bireuen, Aceh, Indonesia, on Saturday. The Bailey Bridge, with a maximum load capacity of 30 tons, serves as an emerge - Europa Press/Contacto/Muhammad Iqbal

Los equipos de rescate han ampliado el área de búsqueda de Fernando Martín, entrenador del Valencia CF Femenino B, y de tres de sus hijos, todos ellos menores de edad, desaparecidos al hundirse el barco turístico en el que viajaban en Indonesia.

Las labores de localización de los cuatro españoles desaparecidos se ha retomado este domingo por tercer día después de que la embarcación turística en la que viajaban se hundiese el viernes frente a la isla de Padar, en Indonesia, donde las fuertes corrientes y el mal tiempo están dificultando la búsqueda. Por el momento, solo se han recuperado restos de la embarcación.

Los servicios de rescate han comenzado a realizar una búsqueda nuevamente en las aguas de la isla de Padar, ampliando el área a 5,25 millas náuticas desde el lugar del incidente, según han informado las autoridades locales.

Los desaparecidos se encontraban a bordo del barco de madera KM Putri Sakinah, que naufragó a última hora de este viernes mientras se dirigía desde la isla de Komodo hacia Padar, en las aguas de Labuan Bajo, provincia de Nusa Tenggara Oriental.

Hasta ahora, siete personas han sido rescatadas, entre ellas la madre y la hermana --también menor de edad-- de los niños, así como varios miembros de la tripulación indonesia, incluidos el capitán y un guía turístico local, ha indicado la agencia local de búsqueda y rescate.

RECUPERADOS RESTOS DE LA EMBARCACIÓN

Durante el segundo día de la operación, los equipos recuperaron restos de la embarcación a unas cinco millas náuticas del lugar del hundimiento. El jefe de la oficina de búsqueda y rescate de Maumere, Fathur Rahman, ha detallado que entre los mencionados hallazgos se encuentran partes del casco de la embarcación, una bombona de gas y secciones de la cabina del capitán.

Fathur ha lamentado las fuertes corrientes, las intensas lluvias y olas de hasta 1,5 metros han ralentizado la búsqueda, si bien ha asegurado que los equipos de rescate han continuado con la operación "a pesar de las difíciles condiciones meteorológicas".

El Valencia CF confirmó el sábado la identidad del hombre desaparecido, Fernando Martín (44), entrenador del Valencia CF Femenino B, y manifestó su profundo pesar por lo ocurrido, enviando su "apoyo y condolencias" a sus familiares y amigos.

Martín continúa en paradero desconocido al igual que sus tres hijos, de entre 9 y 12 años, mientras que su esposa y una de las hijas de la pareja, pudieron ser rescatadas de la embarcación y se encuentran bien. La familia se encontraba de vacaciones en Indonesia, un destino turístico que ha atraído a un número creciente de visitantes europeos en los últimos años.

La Agencia de Meteorología, Climatología y Geofísica de Indonesia (BMKG) ha señalado que el hundimiento se ha debido probablemente a oleaje intenso provocado por condiciones climáticas adversas fruto de un formado el día de Navidad en el sur del país. Según las autoridades locales, el motor de la embarcación habría perdido potencia antes de que esta fuera golpeada por el oleaje y comenzara a hundirse.

Fuentes del Ministerio de Exteriores español han indicado que están en contacto con las autoridades indonesias y que el consulado de Yakarta se ha activado para prestar atención a las dos españolas supervivientes del accidente, de las que han confirmado que están "fuera de peligro", así como para desplazar personal a Labuan Bajo y ponerse en contacto con las familiares de los afectados.

Labuan Bajo, en Nusa Tenggara Oriental, se ha convertido en un punto clave del turismo indonesio, ya que es la principal puerta de entrada al Parque Nacional de Komodo, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, conocido por sus dragones de Komodo y sus paisajes insulares. Sin embargo, el crecimiento rápido del turismo marítimo ha generado asimismo preocupación por la seguridad y la supervisión de las embarcaciones.

Periódicamente, se producen accidentes marítimos con embarcaciones turísticas en todo el archipiélago, especialmente durante la estación de los monzones, cuando las condiciones meteorológicas han cambiado de forma súbita.