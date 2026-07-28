Ana González regresa al Madrid CFF después de dos temporadas

Archivo - Ana Gonzalez Rosa of FC Badalona Women in action during the Spanish Cup, Copa de la Reina, football match Semifinal First Leg played between FC Badalona Women and FC Barcelona at Estadi Municipal de Badalona on March 12, 2026 in Badalona, Spain. - Javier Borrego / AFP7 / Europa Press - Archivo

MADRID, 28 Jul. (EUROPA PRESS) -

El Madrid CFF ha anunciado este martes el regreso a su plantilla de la jugadora andaluza Ana González Rosa, centrocampista de 31 años, tras haber militado las dos últimas temporadas en el FC Badalona Women.

Nacida el 26 de marzo del 1995 en Sevilla, "vuelve a casa para incorporarse al primer equipo de cara a la temporada 2026-27". Así lo informó el Madrid CFF, acerca de una jugadora formada en el Sevilla FC y "consolidada en la élite durante su extensa etapa en el Real Betis".

"Ana defendió la camiseta del Madrid CFF durante las temporadas 2022-23 y 2023-24, convirtiéndose en una pieza fundamental del equipo: disputó 53 partidos de Liga F, acumuló 4.540 minutos y anotó siete goles, además de repartir tres asistencias", resumió la nota de prensa.

"Protagonista del histórico quinto puesto y los 56 puntos logrados por el club en su primera campaña, vuelve ahora con mayor experiencia para aportar equilibrio, jerarquía y personalidad", concluyó el Madrid CFF.