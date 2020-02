Anabel Medina: "Osaka tendrá que demostrar su nivel en la pista"

Publicado 04/02/2020 16:27:29 CET

MADRID, 4 Feb. (EUROPA PRESS) -

La capitana del equipo español de Copa Federación, Anabel Medina, advirtió que Naomi Osaka, exnúmero uno mundial y actual nueve del mundo, tendrá que "demostrar su nivel en la pista" en la eliminatoria que medirá a ambos países este fin de semana en Murcia y que dará el pase al ganador a la novedosa Fase Final.

La doble ganadora de 'Grand Slam' ha decidido acudir a la llamada de su equipo para reforzar las aspiraciones niponas de estar en abril en Budapest entre los doce que pelearán por el trofeo bajo su nuevo formato, aunque su presencia no asusta a Anabel Medina.

"Conocemos perfectamente a Japón porque jugamos con ellas muy recientemente en febrero del año pasado. Son unas rivales difíciles y que Osaka esté dentro del equipo les hace tener a una jugadora 'top' que está entre las diez primeras del mundo, pero que tendrá que demostrar ese nivel en la pista y nosotros vamos a intentar ponérselo lo más difícil posible. Confío mucho en todas mis jugadoras", señaló Medina en rueda de prensa.

La torrentina destacó que cuenta "con cinco jugadoras muy buenas" con las que compensar la baja de su número uno, Garbiñe Muguruza. "Me gusta que vengan todas y que todas estén disponibles, y mentiría si dijese que su baja no es importante porque es una jugadora muy a tener en cuenta", admitió sobre la reciente finalista del Abierto de Australia.

"Me gusta hablar de las que están en el equipo y lo que ha demostrado España durante estos dos últimos años es que tiene un abanico de jugadoras muy amplio para afrontar cualquier eliminatoria y eso como capitana me genera un problema, pero tranquilidad también para afrontar las eliminatorias. Ya demostramos en Japón y en Bélgica que somos un equipo muy unido", remarcó.

Además, la exjugadora no olvida que es "muy reciente" la última vez que los dos países se vieron las caras, "pero en circunstancias diferentes". "Jugamos en su casa y en pista cubierta dura. Cada eliminatoria hay que tratarla con responsabilidad y esta será intensa y con dos días muy duros", indicó

"Respetamos mucho a Japón y ya vimos el año pasado que son fuertes. Hay que jugar todos los puntos, prepararlo con los cinco puntos y si se llega al quinto estar igual de preparadas que si termina antes. Vamos a intentar pelear por no llegar al doble, pero las chicas están mentalizadas para cualquier cosas que pueda suceder", remarcó Medina.

La capitana celebró también haber vivido unos "primeros entrenamientos muy buenos" y el poder jugar en la "superficie favorita" del equipo. "Animo a toda la gente que venga a La Manga Club a apoyarnos porque necesitaremos la grada a tope", apuntó.

"Estamos muy contentas de volver a La Manga Club. Estuvimos hace año y medio en una eliminatoria complicada (Paraguay) y cuando nos dijeron que volvíamos nos hizo ilusión porque es una instalación perfecta para nosotras. La pista está muy bien y es diferente a las que tenemos en el resto del mundo", sentenció.

CARLA SUÁREZ: "VOY A INTENTAR DISFRUTARLO"

Por su parte, la canaria Carla Suárez reconoció que tenía "muchas ganas de estar en esta eliminatoria". "Quitando el Mutua, va a ser una de las últimas veces que juegue en España así que voy a intentar disfrutarlo y ojalá que el sábado pueda salir todo de forma positiva", comentó la tenista, que pondrá fin en 2020 a su carrera.

"No he tenido un inicio de temporada bueno, pero la tierra siempre es diferente y hay que tener un poquito más de paciencia. El hecho de jugar en casa también es un extra de motivación y todas las jugadoras estamos bastante centradas, sabiendo de la importancia de esta eliminatoria", recalcó la de Las Palmas, que no le dio la importancia a su duelo individual con Osaka porque "lo importante al final van a ser los cinco puntos".