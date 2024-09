Anabel Medina: "Paula Badosa nos ha mantenido en vilo, pero está en un estado de forma excepcional"

Archivo - Anabel Medina (ESP) attends during the Spain Media Day press conference ahead the Paris 24 Olympics Games at Olympic Village International Zone on July 24, 2024 in Paris, France.

MADRID, 13 Sep. (EUROPA PRESS) -

La capitana del equipo español de la Billie Jean King Cup, Anabel Medina, ha asegurado que España "siempre ha sido un referente" en la competición y que tratarán de volver a "levantar la copa" en las Finales de la Billie Jean King Cup, que se disputarán en el Pabellón José María Martín Carpena de Málaga del 13 al 20 de noviembre y en las que se medirán en octavos con Polonia, y ha explicado que Paula Badosa, que liderará al grupo, está "en un estado de forma excepcional".

"Tenemos un reto en apenas mes y medio en Málaga: disputar por cuarto año consecutivo las Finales de la Billie Jean King Cup. Es el segundo año que se va a disputar en casa, en territorio español. Es una competición en la que España siempre ha sido un referente, el equipo español la ha ganado en cinco ocasiones. En Málaga pelearemos por hacerlo una vez más. Es una competición muy difícil, todos los equipos son difíciles, pero intentaremos pelear para dar una alegría a España y levantar la Copa", señaló en rueda de prensa.

Además, la valenciana se acordó de algunas tenistas que no han podido entrar en esta convocatoria. "Quería agradecer a todas las jugadoras que se hayan mostrado tan dispuestas a participar en una competición con su país, pero en especial también a Rebeka Masarova y a Marina Bassols, que son dos jugadoras que han estado en anteriores eliminatorias pero que en esta ocasión, debido a que el abanico es muy amplio, no pueden estar. Les agradezco de corazón la disposición que siempre han tenido para estar en el equipo. Sé que es algo circunstancial, porque son jugadoras de altísimo nivel", indicó.

En otro orden de cosas, Medina analizó el estado de forma de todas las convocadas. "Paula Badosa es una jugadora con la que hemos sufrido mucho durante más de un año por esa lesión de espalda que ha sufrido, que nos ha mantenido en vilo. Por suerte, está en un estado de forma excepcional, viene con una progresión muy buena, vuelve a estar entre las 20 primeras del mundo y viene de hacer cuartos de final en Nueva York. Nos alegramos de que vaya recuperando el nivel", apuntó sobre la catalana.

Sobre la gallega Jéssica Bouzas, que se estrena en el equipo, confesó que le hace "especial ilusión" su llegada. "Es la 'rookie' del equipo, una jugadora que hasta hace unos meses era promesa y se ha vuelto realidad. Lleva un año espectacular, ha conseguido entrar entre las 100 mejores del mundo y ha despuntado este año en los 'Grand Slams', un escenario que está hecho para grandes jugadoras. Ha jugado contra rivales difíciles en escenarios complicados y lo ha hecho a muy buen nivel", subrayó.

"A Cristina Bucsa yo la llamo la hormiguita. Es la jugadora que va muy discreta y muy silenciosa, pero está teniendo una progresión ascendente. Lleva asentada entre las cien primeras en individual desde hace dos años, pero hay que destacar también su papel en el dobles. Está haciendo un trabajo espectacular. Dentro del equipo es importante tener jugadoras polivalentes", añadió sobre la ganadora del bronce olímpico en dobles femenino junto a Sara Sorribes en París.

La de Torrent también reconoció que le hace "ilusión" contar con Nuria Párrizas. "Ha competido por España muy bien. Gestiona los nervios en la competición de una manera espectacular, es una jugadora de equipo muy buena que en los momentos importantes ha ayudado al equipo a clasificarse en eliminatorias difíciles. Lleva tres meses buenísimos, consiguiendo muy buenos resultados. El año pasado no estuvo en las Finales de Sevilla por las lesiones y me dio mucha penita. Que vuelva al equipo me hace ilusión", expuso.

"Sara Sorribes es una jugadora que ha sido muy importante para el equipo en muchísimas eliminatorias, no solo en la parte deportiva, sino también en la parte de equipo. Es una jugadora muy líder, que ayuda muchísimo al ambiente, y los resultados están ahí. Ha rendido muy bien en la competición y junto a Cristina este año está destacando muchísimo en el dobles; son bronce olímpico en París. En estos momentos, el dobles tienen muchísimo protagonismo, es un 33% de la eliminatoria y España se vuelve un equipo muy completo", finalizó sobre la castellonense.

Por otra parte, no se mostró preocupada por cómo pueda llegar las tenistas a la cita. "A un mes y medio vista, las chicas seguirán compitiendo, es lo más importante, mantenerse con ritmo. Llegaremos el viernes anterior a Málaga, me gusta tener cuatro días puros de entrenamiento antes de competir para probar la pista y por los dobles, para que no quede en un segundo plano. Si jugásemos mañana, el equipo sería el mismo con las mismas jugadoras. Son cinco jugadoras que están muy bien, lo están haciendo bien. ¿Quién jugaría? Me lo guardo para mí. Ya sabemos quiénes son las rivales y hay información que hay que guardarse", señaló.

Por último, Medina deseó que "los chicos" del equipo español de Copa Davis "se clasifiquen" también para la Final 8, que se celebrará en Málaga. "Málaga merece tener al equipo femenino, pero también al equipo masculino. Poder jugar en casa las dos selecciones es un éxito. España y Andalucía están demostrando que el apoyo al tenis es incondicional y que al público español le apasiona", finalizó.