Ancelotti: "Ahora hay un compromiso que no teníamos antes"

Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid CF, looks on during the Spanish league, LaLiga, football match between Real Sociedad and Real Madrid CF at Reale Arena on 4 of December, 2021 in San Sebastian, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 7 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró muy contento tras el triunfo ante el Inter de Milán (2-0) para asegurar la primera posición del grupo en la Liga de Campeones y destacó "un compromiso" que no tenían al principio de temporada, además de no pronunciarse sobre el posible adiós del FC Barcelona.

"Lo estamos haciendo bien, además de la habilidad individual que es muy alta, ahora hay un compromiso que no teníamos al principio de la temporada. Encajábamos más goles por entonces", dijo el técnico italiano, que alabó a sus futbolistas.

"El equipo está muy bien, no quiero pedir más, es verdad que a veces no presionamos demasiado arriba y estamos con un bloque defensivo bajo demasiado cómodos porque --como he dicho muchas veces-- no tenemos centrocampistas que puedan defender en campo abierto. Tenemos que bajar un poco, a veces no es tan estético, pero lo estamos haciendo muy bien", resumió Ancelotti.

Preguntado por Jovic, el sustituto del lesionado Benzema, el técnico blanco lo tiene claro para el derbi. "Ha jugado muy bien, ayudando al equipo no sólo en ataque, también en la subida del balón, ha hecho grandes controles y si Karim no está bien, será él quien juegue. Pienso que Karim se puede recuperar para el domingo y Casemiro ha tenido solo un golpe y no creo que tenga problemas para llegar", apuntó.

"¿Modric? Claro que tiene que descansar pero ahora tiene cinco días para preparar el próximo partido; y ha tenido días suficiente antes de estos partidos. Hace una vida tranquila y es un jugador que tiene algo especial. Hemos hablado muchas veces de estos tres y no hay que olvidar a Valverde o Camavinga, que lo están haciendo bien los pocos minutos que juegan. Si falta alguno meteremos alguno con el mismo rendimiento", añadió al respecto.

Sobre el futuro del FC Barcelona en la Champions, Ancelotti no puso especial atención. "No me importa, veré los partidos porque me gustan, seguro que será un partido muy interesante de ver pero pase lo que pase nosotros seremos primeros de grupo y ahora a esperar el sorteo. El objetivo es ganarla, no pasar a octavos", recalcó.

Por último, preguntado por cómo elige a Rodrygo o Asensio para el once inicial, dijo que es en función del rival. "Lo están haciendo bien los dos, Rodrygo y Asensio, pero mi elección depende de la estrategia del partido. Asensio ha marcado un gol increíble".

"El vestuario tiene un gran ambiente, tenemos la calidad para ganar la Liga y para competir. No existe un equipo que tenga la calidad para ganar la Champions. Pero cada equipo tiene su calidad, nosotros no somos un equipo intenso defensivamente, no podemos defender a campo abierto, pero tenemos mucha calidad, experiencia y compromiso", finalizó.