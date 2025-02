Ancelotti: "Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado, el árbitro se ha equivocado en la traducción"

Carlo Ancelotti head coach of Real Madrid CF protest to Jose Luis Munuera Montero during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar on February 15, 2025, in Pamplona, Spain.

Carlo Ancelotti head coach of Real Madrid CF protest to Jose Luis Munuera Montero during the LaLiga EA Sports match between CA Osasuna and Real Madrid CF at El Sadar on February 15, 2025, in Pamplona, Spain. - Ricardo Larreina / AFP7 / Europa Press

MADRID, 15 Feb. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha opinado que Jude Bellingham "no ha hecho nada para ser expulsado" frente al CA Osasuna, durante su partido de la jornada 24 en LaLiga EA Sports, y que el árbitro José Luis Munuera Montero "se ha equivocado en la traducción" de la expresión en inglés 'fuck off', en vez del improperio 'fuck you'.

"Bellingham no ha hecho nada para ser expulsado, absolutamente nada, [el árbitro] se ha equivocado en la traducción y nada más", comentó Ancelotti este sábado después del 1-1 de sus pupilos en El Sadar. No en vano, Bellingham recibió esa roja directa por protestar en el minuto 39.

"Ha sido un partido a nivel futbolístico que lo hemos empezado muy bien y lo hemos acabado bien, también con uno menos. Creo que la tarjeta roja a Bellingham... Creo que no ha entendido bien el inglés. Le ha dicho 'fuck off', no le ha dicho 'fuck you'; entonces creo que ahí se ha equivocado porque la traducción de 'fuck off' en español es 'no me jodas', que creo que no es algo ofensivo", explicó el técnico merengue.

Además, Ancelotti sugirió que su equipo ha recibido últimamente un trato poco adecuado por parte de los árbitros. "Han pasado cosas en estos últimos tres partidos que han visto todos, no tengo ganas de añadir más porque, de verdad, quiero estar en el banquillo el próximo partido y no me tires dentro de esto", esquivó mayor polémica.

"Lo han visto todos lo que ha pasado en estos tres partidos, el VAR ha revisado situaciones en nuestra área y no ha revisado situaciones en el área contraria, como ha pasado hoy al principio del partido. Había dos o tres situaciones que se podían revisar, que en nuestra opinión se tenían que revisar y no las ha revisado", añadió al respecto.

"Creo que hay un problema en el sentido de que en los últimos tres partidos algo ha pasado que obviamente no tiene que pasar, no tenía que pasar, pero ha pasado. Lo que podemos hacer nosotros es seguir luchando, peleando, jugando bien, hoy hemos jugado bien. Hemos repetido un buen partido y es lo que intentaremos de hacer el próximo miércoles igual, y el próximo partido de Liga igual. El próximo miércoles tenemos un partido de Champions y ojalá todo pueda salir bien", auguró Ancelotti.

Mientras, centroó sus críticas en Munuera Montero. "Yo sería partidario de hablar con el árbitro, no con Bellingham. Porque Bellingham ha hecho una protesta, le ha dicho: 'Si esto es falta, el otro era penalti, no me jodas'. Y ya está. Creo que la tarjeta roja sale por un poco de nerviosismo del árbitro, y nada más", afirmó 'Carletto'.

Por otra parte, eludió calificar los duros cánticos desde la grada del Sadar hacia futbolistas merengues. "Hay un organismo que está pendiente de esto, de ver qué pasa. Nada que añadir. Yo estaba tan focalizado en el partido que no lo he escuchado. Estaba demasiado focalizado en lo que pasaba en el partido", insistió el italiano.

Luego valoró sus pocas susticiones en ataque. "Pensaba que los tres de enfrente estaban haciéndolo muy bien. Era muy peligroso. Hemos tenido oportunidad también con 10, dos veces de marcar, con Kylian y con Vini. Creo que atrás Camavinga y Modric estaban jugando muy bien. No quería cambiar la dinámica del equipo, el equipo me ha gustado, hemos hecho muy buen partido. Se podía ganar, obviamente sí, porque lo hemos empezado muy bien, con mucha verticalidad enfrente", apuntó el entrenador blanco.

"Una pena, pero seguimos en la pelea", resumió sobre sus de liderato. Y por último, describió por qué el árbitro le había mostrado tarjeta amarilla. "Me ha amonestado porque le decía que había una mano en el área y que para mí tenían que revisar en el VAR. Creo que se han encendido un poco más tarde", aludió a la sala del videoarbitraje.