Ancelotti: "Un día bueno, pero la Liga sigue"

El técnico blanco descarta a Benzema para el partido contra el Inter

MADRID, 5 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso tener los pies en el suelo a pesar de una nueva victoria de su equipo, en la exigente visita a la Real Sociedad (0-2), con la que salieron reforzados en el liderato de LaLiga Santander.

"Estos números dicen que lo estamos haciendo bien, lo mismo dice este partido. Era un campo difícil, lo hemos merecido, jugando un partido completo. Estamos mostrando solidez, continuidad en los resultados. Me gusta que el equipo sabe defender, el compromiso del equipo es muy importante", dijo en rueda de prensa.

El cuadro blanco dejó un partido completo y una segunda parte de pegada, con goles de Vinicius y Jovic, a pesar de la lesión de Karim Benzema a los 15 minutos. "Un día bueno para nosotros pero la Liga sigue. Cada partido ganarlo es muy complicado", afirmó, antes de referirse a la baja casi segura del francés para el duelo de Champions ante el Inter de Milán.

"Benzema ha tenido un problema, le molestaba un poco, no ha querido forzar. Le he quitado, vamos a ver los próximos días. No creo que esté para el partido del martes, espero que esté para el domingo", explicó. El técnico italiano aprovechó para elogiar a un Jovic que firmó gol y asistencia tras entrar por Benzema.

"Jovic es un buen delantero, como lo es Mariano. Es muy fuerte, el primer gol de Vinicius es un clásico de Jovic, y el segundo un gol de delantero de área, él es un delantero de área. Quiero felicitarle porque es complicado para un jugador que nunca ha jugado, aprovecha y disfruta de la oportunidad", confesó.

"Si la Real no ha mostrado toda la calidad que tiene es mérito del equipo. Pensar en ganar ahora (la Liga) es demasiado pronto, no quiero pensarlo, me gustaría que nadie lo pensara. Cada partido es una lucha y tenemos que ser listos los próximos partidos que llegan muy pronto. Conozco el fútbol muy bien, sé que todo lo bueno de hoy puede cambiar en tres días", terminó.