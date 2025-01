Ancelotti: "Es difícil ser Vinícius"

Archivo - Carlo Ancelotti attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against CA Osasuna at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 08, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain.

Archivo - Carlo Ancelotti attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against CA Osasuna at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 08, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain.

MADRID, 5 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que es "difícil" ser Vinícius y ha reiterado que la tarjeta que vio en Mestalla era "amarilla, no roja", además de confirmar que el portero belga Thibaut Courtois y el defensa alemán Antonio Rüdiger no viajarán a Cartagonova para afrontar el partido de dieciseisavos de final de la Copa del Rey ante la Deportiva Minera.

"No estoy en su piel, pero creo que es difícil ser él. Si me meto en su piel, es difícil aguantar todo lo que ha pasado, todo lo que pasa con los insultos. Él intenta mejorar y aguantar. Obviamente, está triste por la roja, ha pedido disculpas, pero tenemos que mirar adelante", declaró en rueda de prensa, afirmando que el delantero no mereció la expulsión ante el Valencia. "Estamos convencidos de que no era roja, era amarilla. Esperamos que no le caigan partidos", expresó.

Sin embargo, no quiso hablar de los gestos del brasileño a la grada de Mestalla asegurando que el equipo 'che' bajará a Segunda. "Yo no he visto lo que ha hecho. Veo lo que ha pasado y lo que pasa en los estadios y creo que en estos tiempos ha mejorado mucho su actitud. Puede mejorar más, pero nadie es perfecto. Está haciendo mucho trabajo con esto y ha mejorado mucho, tanto que es el mejor jugador del mundo", indicó.

En otro orden de cosas, el técnico italiano apuntó que afrontan la Copa del Rey "con la ilusión de siempre". "Es una competición importante que nos ha dado mucha felicidad en los últimos años. Llega en un momento de la temporada que no es el más indicado, pero vamos a respetar al rival, la camiseta y la competición. Intentaremos sacar lo mejor e intentar pasar la eliminatoria", indicó.

También confirmó quiénes serán que descansarán y no viajarán a Cartagena. "Los que no viajan son Courtois y Rüdiger, que se quedan aquí. Los otros viajan todos y todos pueden jugar, teniendo en cuenta que hemos jugado un partido hace poco tiempo y que alguno estará cansado. Quiero dar minutos a otros que han jugado un poco menos", indicó.

A pesar de que desveló que Andriy Lunin será el titular bajo palos, no confirmó al ucraniano como el portero exclusivo de la Copa. "No me he planteado el problema. Mañana va a jugar Lunin porque Courtois necesita descansar y recuperarse bien. Puede ser que juegue también en LaLiga o en la Champions, no está definido que Lunin juegue solo la Copa del Rey", expuso.

Aunque llega en un momento intenso de la temporada, Ancelotti cree que el torneo copero ilusiona al equipo. "Creo que no va a ser un problema la Copa del Rey mientras estés dentro de la Copa del Rey; cuando te quedes fuera, será un problema. El Real Madrid intenta pelear todas las competiciones. Los últimos dos años salió bien esta competición para nosotros, fue muy bonito jugar la final. El objetivo es llegar a la final, como siempre", subrayó.

También se mostró "un poco más tranquilo" de que el partido se vaya a jugar en un estadio de fútbol profesional como Cartagonova. "El césped es bueno. Hay menos probabilidad de tener problemas y los aficionados pueden disfrutar de un buen partido. Intentaremos hacer un buen partido. El periodo del año no es el más indicado porque hace frío", manifestó.

Por otra parte, el preparador madridista reconoció que deberán tener más comunicación respecto al lanzamiento de los penaltis, después de que el inglés Jude Bellingham fallase otro ante el Valencia. "Lo que no me ha gustado es que hemos fallado; si hubiesen marcado, no habría problema. Quiero aclarar el tema, también para nosotros. Cuando hay un penalti, no sé quién va a tirar. Lo voy a aclarar cada partido antes del partido. Puede ser Vinícius, puede ser Bellingham, puede ser Mbappé, puede ser Modric, puede ser Arda Güler...", enumeró.

"El penalti es un aspecto técnico que es muy complicado trabajarlo; hay un buen lanzador, uno que puede ser más bueno que otro, pero lo que cambia completamente dentro de un partido es el ambiente, y no puedo reproducir en el entrenamiento el ambiente de un estadio", dijo sobre una posible resolución de la eliminatoria desde los once metros.

Por último, Ancelotti habló del cambio de posición de Bellingham. "Lo que ha cambiado es la posición sin balón, que es un poco más central comparándolo con el año pasado. En el último periodo hemos optado por tenerlo defensivamente en posición más central, como mediapunta. El equipo ha manejado bien el cambio y con balón no ha cambiado absolutamente nada", finalizó.