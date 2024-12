Ancelotti: "Dije que la adaptación de Mbappé había terminado y demostró que tenía razón"

"Repetir un año así es muy difícil, lo intentaremos"

MADRID, 22 Dic. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, confesó que afrontan el 2025 con "ilusión" aunque sabiendo que "repetir un año" como el 2024 "es muy difícil", mientras que celebró tener razón sobre que la adaptación de Kylian Mbappé ya terminó.

"Hemos aclarado lo que nos faltaba, que era un poco de actitud, de correr un poco más, más compromiso a nivel defensivo (ante las bajas). Hemos vuelto a hacer las cosas bien. Después de la derrota contra el Milan han sido dos meses muy exigentes, hemos tenido partidos muy duros, pero poco a poco el equipo y Mbappé igual, ha vuelto a hacer las cosas bien. Terminamos el año bien, con ilusión para 2025", dijo este domingo en rueda de prensa.

El técnico italiano apenas habló del 4-2 contra el Sevilla en el Santiago Bernabéu, aunque elogió la carrera de Jesús Navas. "Emocionante. Ha sido una leyenda del fútbol, un ejemplo por su profesionalidad, su actitud, su compromiso, que los jóvenes tienen que seguir", afirmó.

Por otro lado, Anelotti se refirió a un Mbappé que abrió el marcador con un golazo a los diez minutos. "Ha sido autocrítico, ha salido rápido de una situación complicada, mostrando toda su calidad. Ayer dije que su periodo de adaptación había terminado y hoy ha demostrado que de vez en cuando tengo razón", dijo.

Además, el técnico blanco apuntó que nunca temió por su puesto en el mal inicio de la temporada y valoró el tiempo para descansar. "Cuando las cosas no salen bien, eres el responsable. El club nunca me ha manifestado preocupación, me ha apoyado, que es lo que necesita un entrenador cuando el momento es complicado", confesó.

"Descanso, hemos dado un programa individual a los jugadores, no van a perder nada, que descansen, que lo pasen bien y volveremos muy bien, animados e ilusionados. Estoy contento que los jugadores puedan descansar", añadió, antes de poner nota el 2024.

"Sobresaliente. La temporada pasada fue fantástica, esta empezó más complicada pero hemos sido capaces de arreglar la situación a tiempo. Repetir un año así es muy difícil, lo intentaremos porque la calidad de la plantilla es muy alta", terminó.