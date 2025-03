Ancelotti: "Entiendo que a la afición no le guste la última parte"

"Si jugamos como en la primera parte tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria" contra el Atlético

MADRID, 9 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó la necesidad que tuvo su equipo de defender el 2-1 ante el Rayo Vallecano este domingo en el Santiago Bernabéu, un tramo final que no gustó a la afición blanca, pero destacó el buen primer tiempo de los suyos, la versión que quiere el miércoles contra el Atlético.

El preparador del Madrid inició la rueda de prensa mandando el pésame a los familiares del doctor del FC Barcelona, Carles Miñarro, y del árbitro David García de la Loma, fallecidos recientemente. Después, Ancelotti fue preguntado por las sensaciones del encuentro ante el Rayo y por los pitos en los últimos minutos.

"La sensación es buena porque el objetivo era sumar tres puntos. Hemos hecho una primera parte muy buena, se podía acabar 3-0 pero acabamos 2-1 y se ha complicado un poco, pero en la segunda tuvimos ocasiones para hacer el 3-1. Cuando llega el minuto 70 con 2-1, tienes que defender bien y evitar problemas, entiendo que a la afición no le ha gustado la última parte pero hay que tener en cuenta que muchos equipos que han jugado la Champions han sufrido. Es complicado preparar este tipo de partidos contra equipos con mucha intensidad como el Rayo", afirmó.

Por otro lado, Ancelotti apuntó que su equipo "recuperará bien" de cara al duelo de Champions contra el Atlético. "Todos recuperarán bien. Ojalá se pueda recuperar Rüdiger de la gripe y también Courtois. Si jugamos como en la primera parte tenemos muchas posibilidades de pasar la eliminatoria", apuntó.

Además, el técnico de los blancos fue preguntado por unos cuestionados Kylian Mbappé y Vinícius. "Mabppé ha marcado un gol y eso me parece importante. Él y Vinicius han marcado dos goles espectaculares, lo han hecho muy bien hasta el minuto 70. Cuando pienso que tengo que defender quito a los delanteros, no es ningún problema para mí. He quitado minutos a Rodrygo también y le vendrá bien para el miércoles", dijo.

"No he visto individualismo porque el primer gol ha sido un pase de Vinícius a Mbappé, el segundo una jugada de Vini. Han intentado combinar como siempre. El miércoles estarán a tope porque la motivación es muy grande para todos. Vinícius tiene un gran futuro adelante. Ha llegado a estos números muy pronto. Pelea y lucha cada temporada. Se lo merece, es un buen chico", añadió.

El técnico italiano apuntó el buen regreso de Jude Bellingham. "Jude ha vuelto en una buena condición. Courtois tiene un pequeño problema creo que recuperará rápido para el miércoles. La primera parte del equipo me ha gustado muchísimo, hemos presionado arriba y pudimos hacer el 3-0. En la segunda hemos bajado el nivel", afirmó.