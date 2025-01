Ancelotti: "Estoy confundido, jugamos muy mal y veo que el Real Madrid es líder"

MADRID 19 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reivindicó el buen momento de su equipo, que se colocó líder de LaLiga EA Sports este domingo al golear (4-1) a Las Palmas, a pesar de las críticas de las últimas semanas y haber escuchado que juegan "muy mal".

"El fútbol es así, pero todavía estoy confundido. He oído los últimos días que jugamos muy mal y lo que veo es que el Real Madrid es líder. Seguiré todavía estudiando a ver quién se equivoca", dijo en su primera respuesta en rueda de prensa.

"Ha salido un partido redondo, con mucha calidad, buena actitud, empezamos mal pero no cambió la dinámica. Mbappé nos ha ayudado mucho, está en una muy buena racha, pero el trabajo de todo el equipo ha sido muy bueno", añadió.

El técnico italiano apuntó que su equipo no se deja llevar por las críticas, y vio como positiva la exigencia del Bernabéu en el pasado duelo de Copa. "Somos capaces de manejar bien los buenos momentos y los momentos difíciles. El pito del Bernabéu es una crítica que duele pero motiva, el toque de atención del partido de Copa ha sido útil. Ha sido una semana difícil, cuando te dan un golpe hay que estar con el equipo", apuntó.

Por otro lado, Ancelotti apuntó que la crítica sobre el Madrid y su entrenador es mayor que en cualquier otro club. "No digo que somos los que mejor jugamos al fútbol, pero que jugamos muy mal, que el equipo no está trabajado... El equipo está trabajado. Nadie es perfecto. No veo superequipos jugando un fútbol fantástico. Nosotros jugamos teniendo en cuenta las características de nuestros jugadores", afirmó.

Además, el técnico blanco celebró el buen momento de un Kylian Mbappé autor de un doblete. "Es el mejor delantero centro del mundo. Se dudaba si podía jugar de delantero centro, que era mejor en banda izquierda. Es un gran delantero, que se encuentra muy bien en la zona central, más que en la banda, porque su desmarque es único", terminó.