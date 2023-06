Ancelotti: "Firmaría inmediatamente repetir mis cuatro años en el Real Madrid"

MADRID, 26 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, tiene claro que firmaría "inmediatamente repetir" otros cuatro años iguales en el conjunto madridista, aunque no esconde que se siente "mal" porque la actuación en LaLiga Santander "no ha sido buena" y que se dejaron "ir" tras perder el Clásico del Camp Nou.

"Si quiero hacer la valoración de esta liga, no ha sido buena y me siento mal, pero si es una de las dos últimas temporadas ha sido muy buena y si la tengo que hacer de los cuatro años digo que firmaría inmediatamente que repetir otros cuatro años ganando diez títulos", valoró Ancelotti este viernes en la rueda de prensa previa al partido ante el Sevilla.

Tras la temporada, han hecho "un análisis" de lo que ha pasado y recalcó que en todas las competiciones han competido "hasta el final", pero que han dejado "un poco atrás" la liga porque tras la derrota en el Camp Nou la desventaja era "muy grande" y ahí "se dejaron ir". "El Barça ha hecho una temporada muy buena y ha tenido una continuidad, mientras que a nosotros, tras el Mundial, nos ha costado un poco volver a nuestro nivel", argumentó.

Para el de Reggiolo, el problema no ha sido de delantera porque han marcado "muchos goles" si no de tener "solidez atrás". "Se habla mucho de fichar un delantero, pero si miras a la estadística nos haría falta fichar un defensa. No siempre con los números puedes explicar lo que ha pasado", expuso.

Uno de los problemas del año ha sido el lateral izquierdo, debido a los problemas físicos de Ferland Mendy, pero para él, lo primero es "tener confianza" en el francés porque confía en que vuelva bien tras "un año difícil" y en la llegada de Fran García para completar la posición. "Atrás no tenemos que pensar en muchas cosas porque la defensa esta bien", aportó.

Sobre los jóvenes, declaró que necesitan adaptarse "mejor". Unos como Tchouameni han sorprendido en la primera parte de la temporada, pero tras el Mundial "no ha estado tan bien", sin olvidar que es muy joven" y que ha venido al Real Madrid "a suplir a una leyenda" como Carlos Casemiro. A Rodrygo Goes, en cambio, "sólo le falta continuidad" y tomar "más protagonismo" dentro de la plantilla.

En este sentido, de cara a la planificación de la plantilla para la temporada que viene, dejó claro que van a "trabajar" para mejorarla, sin citar posibles nombres porque no le parecía "correcto" al estar muchos aún en sus equipos.

Sí lo hizo de Nacho Fernández, que "se puede quedar aquí con el cariño de todos" y porque tienen "muy claro lo que ha aportado y lo que puede aportar" y de Eden Hazard, que "tiene contrato" y que, como todos en su situación, se presupone que se quedan salvo que no estén "contentos" y entonces tengan que "hablar con el club". "Lo que tenga que hacer Hazard, lo voy a hablar con Hazard", zanjó.

"A VINÍCIUS LE SIGUE MOLESTANDO LA RODILLA"

Por otro lado, sobre la visita al Sevilla, Ancelotti remarcó que quieren "terminar bien" la temporada, en un duelo difícil por el nivel del rival y "algunas bajas, como Vinícius, Asensio o Benzema". "Pero el resto de la plantilla está bien y como siempre intentaremos sacar lo mejor", comentó.

La alineación en el Ramón Sánchez-Pizjuán va a ser "muy competitiva" para "intentar ganar", a pesar de las bajas, como la del extremo brasileño, que no tiene nada que ver con los problemas con los insultos racistas que ha recibido últimamente. "No viaja porque no puede jugar, le sigue molestando la rodilla. Si tuviera la posibilidad viajaría y ojalá pudiera jugar", detalló.

Además, pese a no tener más objetivos que ser subcampeón, el técnico italiano recordó la importancia de respetar los "valores del club y la camiseta" y darle la importancia que tiene al partido. "Los jugadores deben mostrar seriedad y competitividad, que son motivaciones muy grandes para luchar por los partidos", defendió.

Finalmente, y tras la polémica surgida en el Espanyol-Atlético de Madrid con el 0-2 concedido a los colchoneros pese a no haber una imagen clara de si el balón entró, el preparador merengue explicó que desde la llegada del VAR muchas cosas "han mejorado" y por ello incrementar la tecnología sería "bueno". En este caso, desconoce por qué no se usa la de la línea de gol. "Sería bueno meterla para evitar ese tipo de problemas. Si es un problema de dinero se debe poder resolver pronto", opinó.