Ancelotti: "He quitado a Vinicius para evitar problemas"

MADRID, 21 Nov. (EUROPA PRESS) - El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, reconoció que quitó este domingo a Vinicius de Los Cármenes "para evitar problemas", en un partido que terminó "caliente" y con tres puntos para los blancos en lo alto de la tabla.

"He quitado a Vinicus para evitar problemas, el partido estaba un poco caliente. No he visto la tarjeta, no era determinante para el partido", dijo en rueda de prensa después del encuentro de la jornada 14 de LaLiga Santander.

El Granada se quedó con 10 por la roja a Monchu a poco más de 20 minutos del final, pero el Madrid dominó de principio a fin (1-4). Ancelotti tiró de su centro de Modric, Kroos y Casemiro, y no hizo cambios hasta el final. "Asensio está cumpliendo lo que le pido, está jugando partidos, hay competencia, pero lo importante es que cuando juega, cumple", dijo del balear, titular hoy.

"Físicamente el equipo está bien. Puede ser que en los próximos partidos alguno esté cansado y lo voy a cambiar. Tengo mucha confianza en el que ha jugado menos. Después del segundo gol hemos bajado ritmo, a veces no somos muy efectivos cuando tenemos que serlo", añadió, antes de elogiar su tridente del medio.

"El nivel que tienen los dos es muy alto (Modric y Kroos), siguen siendo los mejores medios del mundo, para mí. Está dinámica que tengo en los tres sorprende. Es una gran ventaja para este club", afirmó, añadiendo que además tienen el relevo.