Ancelotti: "El del Inter es un partido de prestigio"

Archivo - 18 October 2021, Ukraine, Kyiv: Real Madrid head coach Carlo Ancelotti attends a press conference ahead of Tuesday's UEFA Champions League Group D soccer match against Shakhtar Donetsk.

MADRID, 6 Dic. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el partido ante el Inter de este martes en el Santiago Bernabéu, en la última jornada de la fase de grupos de la Liga de Campeones y en el que se juegan la primera posición, es "de prestigio", y ha afirmado que "la calidad y el compromiso" serán determinantes.

"Es un partido de prestigio. Jugamos contra un equipo que lo está haciendo muy bien, jugando bien al fútbol. Nos jugamos la primera plaza, en nuestro estadio y ante nuestra afición. Va a ser interesante", declaró en rueda de prensa. "Hay que priorizar el día a día; la prioridad es el partido del Inter y no el del Atlético", añadió.

Además, insistió en que "la calidad y el compromiso son importantes". "Lo estamos demostrando, es la razón de la buena racha que estamos teniendo", señaló, antes de asegurar que ganar la 'Decimocuarta' no es una idea que tenga "ahora mismo en la cabeza". "Mi idea es seguir en nuestro momento. Queremos jugar el partido de mañana porque estamos en el Bernabéu, ante un equipo fuerte. Llegar al final de esta competición es muy difícil, pero es lo que queremos conseguir", expuso.

Lo que sí reconoció el técnico italiano es que tienen armas para luchar hasta el final. "No puedo decir si el equipo es favorito o no, pero se puede competir contra todos estos equipos por la calidad y experiencia que tenemos. Te tienes que enfrentar a los mejores si quieres ganar esta competición. No sé si vamos a ganar, pero competir, sí", apuntó.

"La historia y la tradición de este club, el mejor del mundo, permiten este tipo de exigencia. La 'Décima' la celebramos y la disfrutamos, pero no podemos quedarnos contentos, hay que seguir adelante porque es lo que piden este club y esta afición", continuó.

En otro orden de cosas, valoró el trabajo de su pareja titular de centrales. "Militao está más enfocado en la posición, ha mejorado mucho, tiene calidad individual 'top'; es fuerte de cabeza y en el uno contra uno. Ha mejorando en el juego con Alaba", dijo, antes de hablar del alemán. "Alaba es un jugador inteligente, se ha adaptado muy bien. Quería jugar en este equipo y lo está haciendo muy bien. Se combina muy bien con los demás en defensa", explicó.

Por otra parte, Ancelotti confesó que tiene ganas de "demostrar un buen trabajo" en su segunda etapa como técnico blanco. "No tengo que demostrar nada a nadie, tengo un cuerpo técnico muy joven y eso genera mucho entusiasmo, ganas de aprender. Con este cuerpo técnico me siento muy bien, porque combinamos su entusiasmo con mi experiencia", afirmó. "Es muy complicado comparar. En el segundo año en el Real Madrid no tuvimos éxito, pero estuvimos cerca; tuvimos lesiones determinantes, una era la de Luka Modric", concluyó.

