Ancelotti: "Lo de Mbappé lo maneja el club, yo sólo pienso en entrenar bien a mi equipo"

MADRID, 27 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que el posible fichaje de Kylian Mbappé es gestión del club y rechazó aportar información del jugador francés porque él está "centrado" y solo piensa en "entrenar bien" a su equipo.

"Parece raro que me hagas esta pregunta, no me la esperaba", dijo bromeando Ancelotti. "Con mucho respeto tengo que decir que es un asunto que en este momento está manejando el club. En mi cabeza y en la de los jugadores está el partido de mañana. Entiendo que interesa a todo el mundo pero en este momento no pudo decir nada más. Estoy concentrado en el partido y pienso en esto", dijo el italiano.

"No pienso en otra cosa, pienso sólo en entrenar bien mi equipo, dar indicaciones justas, preparar el partido, pero todo lo que es política del fútbol a mí no me importa, yo solo pienso en trabajar en el campo. Si digo que Mbappé es un gran jugador digo la verdad, pero tenemos grandes jugadores aquí y quiero que muestren todos la calidad que tienen", manifestó Ancelotti.

"¿Entrenar a Mbappé? Yo te puedo explicar qué significa entrenar al Real Madrid, significa entrenar el club más prestigioso del mundo, una gran responsabilidad y una gran ilusión. Este sentimiento lo tengo todos los días, tengo una gran ilusión por entrenar a este club", añadió el técnico italiano en la rueda de prensa previa al partido contra el Betis.

Preguntado por si no llegase Mbappé, el técnico blanco lo dijo bien claro. "Tengo que repetir que tengo una plantilla fantástica y estoy concentrado en esto. Es una plantilla que puede competir contra todos los partidos del mundo, ahora tenemos aclarado el sorteo de Champions, que ha sido un sorteo fuerte, con partidos complicados, pero estoy contento con la plantilla que tengo. Si la plantilla mejora, mejor para todos", indicó.

Además, Ancelotti declaró que Hazard es prácticamente intrasferible. "Es un jugador muy importante, todo el mundo lo sabe, ha jugado los dos primeros partidos. Es un jugador que está recuperándose de un periodo de lesiones, pero está muy enchufado, tiene buena motivación y es cierto que es un jugador muy importante para nosotros", comentó.

En relación a la mejora respecto al partido del Levante, Ancelotti -que confirmó la vuelta de Carvajal por Nacho- no tiene dudas. "El trabajo defensivo es un trabajo de sacrificio y concentración, no es un problema de calidad defensiva. Hay jugadores más físicos, otros necesitan más el posicionamiento, pero es un problema de todos, también de los medios y delanteros. El fútbol de hoy no te permite defender con 7 u 8, tienes que defender con 11. Esto es en lo que esstamos trabajando", avisó.

"El Betis es un equipo que juega bien, se ha reforzado, es un equipo que tiene un entrenador con mucha experiencia. Y nosotros tenemos que mejorar el aspecto defensivo, que ha fallado un poco contra el Levante, en el segundo partido, y estar acertados delante. Pero la clave será defender bien. No trabajamos para empatar, en el Real Madrid no se puede trabajar por el empate. A veces puede ser bueno, pero otras no. Contra el Levante no fue bueno porque nos faltó defender mejor. Y mañana tenemos que intentarlo para ganar el partido del Betis", añadió.

"Con los jugadores hablamos sólo del siguiente partido, el jugador tiene que entrenarse bien y después valoramos con vídeo lo que hemos hecho bien y mal e intentar mejorar. No hablamos del mercado. Es verdad que algunos jugadores pueden ver si salen o no al no tener la posibilidad de jugar, pero esto son casos individuales. El resto estamos centrados en los partidos", reiteró.

"NO CAMBIO A CASEMIRO POR NADIE"

En otras cuestiones, y tras la renovación de Casemiro, su técnico le felicitó y se deshizo en elogios. "Puede ser que en la primera etapa tuviese que haber tenido más minutos, puede ser que fallase yo como entrenador, pero el tiempo ha pasado y en este momento es una pieza fundamental de este equipo. Ha renovado con el club y esto es muy imporante", manifestó.

"No sólo es importante por su calidad, sino por lo que mejora nuestra plantilla. Necesitamos un jugador muy inteligente atrás como es él para evitar contras, controlar bien y también con el balón Casemiro ha mejorado mucho desde su primera etapa. Es un medio completo, ahora no lo cambiaría por nadie", sentenció.

Sobre Vinicius, dijo que es "un titular", aunque "no ha empezado los dos partidos primeros". "Ha marcado tres goles saliendo desde el banquillo. Esto es lo que pido a los jugadores que salen al campo, tiene una racha muy buena y veremos mañana si empieza el partido o sale después. Su racha es muy buena y la estoy valorando. Marcar tres goles en una hora cuando el año pasado marcó lo mismo en toda la Liga. Puede marcar muchos goles con nosotros aun no siendo un delantero centro", apuntó.

"Es siempre muy complicado meter en el banquillo jugadores que merecen jugar. Puede ser Vinicius en este periodo, y a veces la alineación la deciden pequeños detalles. Pueden ser justos o no, pero se basa en el entrenamiento. Es lo más complicado. Pero no cambia nada si ese jugador tiene experiencia o no la tiene. Hay mucha competencia, Lucas ha jugado de lateral derecho, Asensio puede ser centrocampista, tenemos muchos partidos, luego después del parón empieza la Champions y voy a necesitar de todos", agregó.

Además, Ancelotti dijo que el fichaje de Cristiano por el Manchester United es un "buen asunto". "La llegada de Cristiano Ronaldo al United es un buen asunto. Vuelve a un equipo donde fue muy querido y donde lo hizo muy bien hace mucho tiempo. Le deseo lo mejor y tengo muy buena relación con el entrenador, es un club que me gusta honestamente. Pero en España hay mucha calidad y talento. No quiero hablar de los otros jugadores, incluso otros equipos como FC Barcelona o Atlético de Madrid", subrayó.

Por último, Ancelotti fue preguntado por quién cree que había cambiado más el fútbol desde los despachos, si Florentino Pérez o Silvio Berlusconi. "No sé quién lo ha cambiado más, de verdad que Florentino está haciendo una carrera fantástica, son los dos clubes con más Copas de Europa y esto habla muy claro del trabajo que pudieron hacer. He tenido la suerte de trabajar con los dos. Es una suerte que este tipo de clubes los manejen estas personas", finalizó.