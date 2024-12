Ancelotti: "Lo de Mbappé no es serio y viajará a Catar"

Archivo - Carlo Ancelotti attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against CA Osasuna at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 08, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain.

Archivo - Carlo Ancelotti attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against CA Osasuna at Ciudad Deportiva Real Madrid on November 08, 2024, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press - Archivo

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, ha asegurado que el problema físico que padece Kylian Mbappé "no es serio" y que viajará a Catar para disputar la Copa Intercontinental, además de reconocer que es "más optimista" con la situación del equipo después del triunfo en Liga de Campeones ante la Atalanta, una dinámica que esperan mantener este sábado ante el Rayo Vallecano (21.00 horas).

"Lo de Mbappé no es algo muy serio, no va a estar en el partido. Viajará a Catar, a ver si no hay riesgo y puede jugar o jugar una parte del partido. Viaja porque pensamos que se puede recuperar de la lesión. Camavinga está bien, para mañana está disponible", declaró en rueda de prensa.

Además, considera que la mejoría experimentada por el delantero francés en los últimos encuentros no se frenará por este percance. "Los últimos dos parones ha estado aquí y ha trabajado bien, ha descansado y se ha visto, porque su rendimiento en los últimos tiempos ha mejorado mucho. Afortunadamente es un pequeño periodo, esto no es una lesión de larga duración, yo creo que no va a perder lo que ha conseguido en los últimos tiempos", expresó.

Por otra parte, el técnico italiano confesó que el duelo de 'Champions' ante la Atalanta le hace ser "más optimista". "En un momento importante hemos sacado adelante un buen partido, con compromiso, con la actitud de todos, con el trabajo colectivo y con las calidades individuales. Fue un partido completo, nos da más optimismo para el futuro. Tenemos un partido el miércoles muy importante, pero tenemos que llegar ahí con un buen partido mañana", subrayó.

También avisó que el partido ante el Rayo será "exigente". "Nos ha costado los últimos años contra este rival porque juega bien, intenso en su casa. Tenemos confianza en hacer un buen partido, el equipo ha recuperado bien, hemos tenido un día más para recuperarnos. Vamos con toda la ilusión del mundo para sacar tres puntos", manifestó.

En otro orden de cosas, resaltó que es "muy complicado rotar cuando tienes una plantilla de 14 o 15 jugadores". "Tenemos jugadores muy jóvenes, y no siempre es positivo meterle cuando el equipo no está bien. Ahora me habláis de Endrick, de que ha jugado poco, de que no le he dado minutos... Pero es un jugador muy joven, que tiene que adaptarse, que tiene que mejorar, que tiene que aprender... Meterlo cuando el equipo no está bien no lo va a ayudar", indicó.

"Cuando yo digo que él tiene que trabajar, no es una crítica, porque está trabajando muy bien y focalizado en su trabajo. Es muy joven, viene a Real Madrid, que tiene enfrente a los mejores delanteros del mundo, entonces hay que ser paciente. Él no pide nada, está focalizado en el partido, trabaja. Obviamente, le gustaría jugar más, pero esto es bastante normal. Tiene que seguir su aprendizaje sin cambiar nada de lo que está haciendo en este momento", añadió.

En este sentido, insistió en que él solo intenta hacer su trabajo "lo mejor posible". "Creo que lo estamos haciendo bien a pesar de todas las dificultades, porque estamos peleando en todas las competiciones y vamos a hacer a pesar de las dificultades, de las lesiones, que son muchas. Vamos a competir y a luchar hasta el final. Como veis, poco a poco las cosas empiezan a mejorar con paciencia, porque empiezan a volver los jugadores. Tenemos mucha ilusión con la vuelta de Alaba, que está cerca de volver, hay muchas cosas positivas", expresó.

Ancelotti también valoró la situación de Pep Guardiola en el Manchester City. "Los últimos resultados del equipo no cambian nada de lo que pienso del entrenador, que es uno de los mejores del mundo, que está marcando una época en el fútbol, ha sido un innovador. Nosotros podemos controlar muchas cosas, lo único que no se puede controlar es el resultado de los partidos, que a veces te salen bien, y a él le han salido muchas veces muy bien, y a veces no te salen bien", apuntó.

"Todos los banquillos queman, todos los entrenadores tienen sus problemas para mantener el puesto, esto no es nada nuevo. Este banquillo quema como los otros, no hay un banquillo que queme más o menos, creo que todos los banquillos queman igualmente", prosiguió.

Además, el preparador madridista destacó el trabajo de Vinícius. "Sigue siendo para nosotros el mejor jugador del mundo, sigue manteniendo una humildad que es bastante rara en un jugador de este nivel", dijo, antes de hablar de Jude Bellingham. "Es un jugador muy importante, un líder lo eligen los compañeros, lo eligen los otros por la actitud que un jugador tiene, por el ejemplo que puede dar. Aparte de la calidad que tiene, tiene mucho compromiso con el equipo, esto es lo que la plantilla valora más en un líder, el compromiso que tiene", señaló.

Por último, agradeció "personalmente" a Aurélien Tchouaméni que esté jugando "en una posición que no es la suya". "Lo está haciendo para el equipo, mostrando altruismo, no quejándose, sacando lo mejor que puede. Y lo ha hecho muy bien, no es casualidad que hayamos ganado los partidos contra la Atalanta y el Girona con él. Le agradezco mucho su esfuerzo, es un pivote fundamental para nosotros, un pivote defensivo como pocos hay en el mercado. Estamos en emergencia y a veces él tiene que jugar como central, teniendo en cuenta que afortunadamente hemos encontrado un jugador de la cantera muy fiable, que es Raúl -Asencio-", finalizó.