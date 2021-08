Ancelotti: "No me importa lo que pase en el cierre de mercado"

MADRID, 21 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que no está preocupado ni le importa "lo que pase en el cierre de mercado" dando a entender que el conjunto blanco no realizará ninguna incorporación en los diez días que restan, además de afirmar que la plantilla merengue está "llena de estrellas".

"No me importa lo que pase en los próximos días antes del cierre de mercado", dijo Ancelotti, que negó saber algo sobre la posible llegada de Kylian Mbappé. "No sé lo que va a pasar con él. De verdad, no lo sé. Yo me centro en entrenar a los magníficos jugadores que tenemos aquí y ya está", añadió el italiano en la rueda de prensa previa al partido contra el Levante de este domingo.

"Claro que hablo con el club (sobre los posibles fichajes) y vamos en la misma sintonía sobre lo que hay que hacer, pero no sé nada de lo que pueda pasar", indicó Ancelotti, que también volvió a zanjar la polémica surgida sobre el futuro de Cristiano Ronaldo. "El tema con Cristiano se ha terminado. Aclaré los rumores. Miramos adelante. Todos tenemos cariño a Cristiano y yo el que más, que me ayudó a ganar títulos", apuntó.

En otras cuestiones, el entrenador madridista puso el acento en Karim Benzema, renovado esta semana hasta 2023, dijo que es "una pieza fundamental de este equipo". "Lo veo más maduro, con más personalidad. Es un placer entrenarlo y verlo jugar. Él tiene muchas ganas de seguir en el Real Madrid", añadió.

Y sobre las ausencias para el duelo en el Ciutat de Valéncia, Ancelotti confirmó que no estarán ni Modric, ni Kroos. "No sé si Modric podrá jugar contra el Betis (en la tercera jornada) porque tiene un pequeño problema. Kroos volverá tras el parón", explicó el preparador de Reggiolo, que confirmó el regreso de Dani Carvajal al lateral derecho.

En este sentido se mostró satisfecho con sus jugadores más allá de que se quede como está a 31 de agosto. "Esta plantilla tal y como está puede competir por todo. ¿Estrellas? Courtois, Carvajal, Nacho, Alaba, Benzema, Bale, Hazard... Tenemos que trabajar como un equipo", manifestó.

"La ausencia de Modric es importante pero tenemos una plantilla que es capaz de todo. Pienso que podemos también podemos competir si no tenemos a Modric y Kroos. La presencia de Casemiro es fundamental, muy, muy importante para este equipo, y también Valverde, que lo hizo muy bien ante el Alavés. Estamos bien en el centro del campo si no tenemos a las dos estrellas", aseveró.

"¿Isco? Está motivado, tiene ganas de mostrar su calidad y está listo para jugar. Puede ser que mañana juegue o que no, pero tiene todas las condiciones para jugar y mostrar su calidad", reiteró. "En los últimos años no lo ha pasado bien, pero está trabajando bien y ahora lo ha entendido", agregó Ancelotti, que confirmó las pruebas con Marco Asensio en banda izquierda o derecha. "Le estoy entrenando en una posición un poco distinta y le está gustando", desveló.

"HAZARD NO TIENE MIEDO DE IR AL CHOQUE"

En otras cuestiones, Ancelotti se mostró satisfecho con el nivel de Eden Hazard y aseguró que "no tiene miedo de ir al choque" debido a sus recurrentes lesiones en la última temporada. "Lo está haciendo bien, es verdad que no está en su condición óptima, pero está cerca. Está trabajando bien y ha hecho todos los entrenamientos. Lucha y compite y no veo a un jugador que tenga miedo de ir al choque".

"Veo a un jugador que tiene muchas ganas de mostrar su calidad", sentenció Ancelotti, que considera un "aspecto diferencial" la fortaleza mental para jugar en el Real Madrid. "Si uno llega aquí es porque tiene cualidades físicas o técnicas, pero después ese gran jugador tiene que manifestar y mostrar su carácter y personalidad. Esto no siempre pasa", avisó.

"Hay jugadores que tienen problemas mentales para desarrollar sus condiciones. Esto es más importante ahora que cuando yo jugaba hace 20 años. Ahora el fútbol ha cambiado un poco", finalizó Ancelotti antes de la visita al Levante, contra quien cree que pueden "hacer un buen partido" con motivo de la segunda jornada en la Liga Santander (22.00 horas).