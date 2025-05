Ancelotti: "No podía ser entrenador del Real Madrid toda la vida, no hay que hacer un drama"

Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against RCD Mallorca at Ciudad Deportiva Real Madrid on May 13, 2025, in Valdebebas,

MADRID, 13 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este martes que no podía ser técnico del conjunto blanco "toda la vida" y pidió no hacer "un drama" de su salida del banquillo madridista, tras ser anunciado como nuevo seleccionador de Brasil a partir del próximo 26 de mayo, pero aseguró que respetará "hasta el último día" al club merengue, por el que ha sacado su "máximo".

"Nunca he sentido que el Madrid no me quería, me quiere también aunque me vaya a Brasil, siempre me quiere, siempre me ha mostrado cariño y siempre me lo mostrará, no tengo ninguna duda. Estas son las cosas de la vida, no podía ser el entrenador del Real Madrid toda la vida", explicó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo ante el Mallorca de este miércoles en el Santiago Bernabéu.

El de Reggiolo, de 65 años y entrenador más laureado de la historia del club, dijo después de que este martes se confirmara su salida del banquillo merengue que "hay un momento que esto se acaba", y hay "muchas" razones. "Puede que el club necesite un nuevo impulso, puede ser que el entrenador necesita un nuevo impulso, son las cosas normales de la vida, no hay que hacer un drama de esto, yo no lo hago", expresó.

"Se acabó esta temporada, mil gracias a este equipo, a este club. Seguiremos, cada uno por su lado, obviamente con todo el cariño del mundo, seré un aficionado del Real Madrid toda la vida, pero es un periodo que se acaba, y ha sido espectacular. Cuando empecé a entrenar, nunca pensé que podría entrenar al Real Madrid seis años", confesó el italiano.

Se acaba la etapa de Ancelotti en el Real Madrid, como "en el fútbol como en la vida hay aventuras que empiezan y que terminan". "El día que llegué al Madrid siempre tuve en cuenta que un día se acabaría. Ha sido un periodo muy bonito, lo he pasado muy bien, creo que todos lo han pasado muy bien. Y quiero terminar bien, porque es lo que me pide mi seriedad y mi profesionalidad", comentó sobre esta "fantástica aventura".

"Nunca he tenido un problema con el club y nunca lo voy a tener. Lo he repetido muchas veces. Es un club que tengo en el corazón y lo tendré ahora que esta aventura se acaba, porque un día tenía que acabarse. Se acaba después cuatro años, seis, donde lo hemos pasado muy bien, donde hemos ganado muchos títulos con un recuerdo fantástico que se quedará de por vida", agregó.

Y Ancelotti insistió en ese respeto al escudo hasta el final. "Yo soy muy feliz, aunque si no hubiera rueda de prensa, hubiera sido un día un día fantástico, porque tengo que explicar cosas que no quiero explicar ¿Por qué? Porque tengo la camiseta del Real Madrid hasta el día 25, y respeto mucho esta camiseta, la quiero respetar hasta el último día pero soy muy feliz por todo lo que me está pasando alrededor", relató.

Con este adiós en diferido, Ancelotti será entrenador del Real Madrid hasta el 25 de mayo, cuando acabe LaLiga EA Sports, y desde el día 26 se hará cargo de la 'Canarinha'. "Sé perfectamente cómo van a ser estas dos semanas, hay que preparar el partido de mañana, el partido de sábado, el partido del próximo domingo. Tengo muy claro en mi cabeza lo que tengo que hacer y después el día 26 tendré otra cosa que hacer y lo pensaré", explicó.

Además, abordó la forma en la que Brasil anunció su llegada, con un comunicado en redes, mientras el Real Madrid no se pronunció. "Sacará el comunicado cuando quiera. Aquí no hay ningún tipo de problema. Yo no lo sé cuándo van a sacar, pero lo hará en los tiempos que consideren oportunos. Cada uno actúa como mejor quiere actuar", sostuvo.

Así se pronunció Ancelotti en una rueda de prensa algo complicada, en la que se le vio nervioso por momentos, pero en la que dejó claro que no siente "frustración". "Hubiera firmado con sangre haber ganado 11 títulos en esta segunda etapa. Esta temporada no ha salido bien por muchas cosas, pero en la evaluación general de este periodo ha sido inolvidable. No me puedo arrepentir de nada, he sacado lo máximo que podía sacar de mí mismo, y los títulos hablan por sí solos", repitió.

El italiano también tuvo palabras para Xabi Alonso, que no seguirá en el Bayer Leverkusen y apunta a ser el próximo dueño del banquillo merengue. "Le tengo mucho cariño, no tengo ningún consejo que darle, porque tiene todas las herramientas para ser un gran entrenador en el futuro", elogió.

Finalmente, Ancelotti habló del duelo de Liga de este miércoles, para el que sacará "un equipo competitivo" pese a las bajas. "La Liga todavía no se ha acabado, no queremos dar la Liga en la mano al equipo rival, queremos solamente hacer bien estos tres partidos y terminar bien una temporada que ha sido difícil", concluyó.