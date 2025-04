Ancelotti: "Es el nuevo fútbol, el VAR no llama al árbitro por el penalti de Bellingham"

MADRID 20 Abr. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró molesto con la actuación arbitral este domingo en la victoria (1-0) sobre el Athletic Club y con lo que describió como "nuevo fútbol", al tiempo que confió en que la temporada blanca aún puede "sacar algo".

"Nuevo fútbol es esto. El gol anulado a Vinícius no hay duda porque es algo automático, lo que no es automático es que el VAR no haya llamado al árbitro para verificar el penalti de Bellingham, es el nuevo fútbol moderno", dijo después del encuentro en el Santiago Bernabéu, apuntando que Marcelino estaría de acuerdo con él, tras la polémica en La Cerámica.

Ancelotti celebró el gol de Fede Valverde en el descuento y un buen partido, sobre todo en el segundo tiempo. "Valverde ha sido clave porque ha marcado el gol. El equipo lo ha hecho bien, un poco más lento la primera parte. Queríamos ganar, reaccionar después de la eliminación, el equipo ha cumplido", apuntó.

Por otro lado, el técnico italiano vio "buenas noticias" en el triunfo ante los vascos en busca de seguir "mejorando", con la final de Copa del Rey en próximo sábado contra el FC Barcelona. "Hemos jugado con una alineación para tener más control. Después pusimos más jugadores en frente para ganar. Tenemos el tiempo para preparar la final, tenemos otro partido el miércoles, nos viene bien esta victoria porque nos anima un poco más", afirmó.

"Vinícius es un jugador extraordinario, una actitud fantástico, lo ha intentado, ha sido determinante como siempre. Como nosotros, también la afición, cree que algo podemos sacar esta temporada. No han sido días felices ni para Vini ni para nosotros, pero la reacción que ha tenido en el campo me ha gustado muchos, va a ser una pieza muy importante en los próximos partidos, por lo que hace en el campo y por la actitud que tiene", terminó.