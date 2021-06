Ancelotti: "Con esta plantilla podemos competir por todo"

MADRID, 2 Jun. (EUROPA PRESS TELEVISIÓN) -

El nuevo entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, se mostró "muy feliz" de volver a dirigir al conjunto blanco y aseguró que "con esta plantilla" podrán "competir por todo" la próxima temporada, sin esperar grandes fichajes, además de asegurar que su fútbol será "ofensivo y espectacular", como "dice la historia" del club.

"Estoy muy feliz de volver aquí. Siento que es mi casa, estoy muy contento y voy a poner toda mi energía para que las cosas salgan lo mejor posible, como en el pasado. Tengo buenos recuerdos de los dos años que pasé aquí y ahora afronto con privilegio este nuevo desafío. Tuve cero dudas para volver. Sé lo que significa entrenar al Real Madrid y lo hago con mucho gusto", dijo en la rueda de prensa de su presentación.

"Lo voy a hacer como en el pasado, vivimos buenos tiempos juntos", recordó el entrenador italiano, que ahora tiene "menos incertidumbre y más confianza" en esta nueva etapa, y mostró su cariño a jugadores como Gareth Bale, Isco y Marcelo, a quienes ya conoce de su anterior etapa en Chamartín. "Ellos también me tendrán que demostrar su hambre para jugar en cada entrenamiento", añadió, incidiendo en el galés, del que no tiene dudas sobre su talento.

Preguntado por la plantilla, se mostró confiado en poder luchar por "todo" aunque no hubiesen grandes incorporaciones. "Con esta plantilla, sin Bale, Odegaard y Ceballos, que han estado cedidos, el Madrid ha llegado a semifinales de Champions y ha luchado por la liga. Entonces, podemos competir por todo. Seguro que sí", espetó el de Reggiolo.

En nombres propios, Ancelotti defendió a Eden Hazard, "un jugador top" que "ha tenido problemas y no ha exprimido su potencial, pero creo que lo hará" y se mostró imparcial respecto a la renovación de Sergio Ramos. "Está claro que es un jugador muy importante para el Real Madrid, ha sido fundamental en todos los éxitos del club y ahora tenemos que hablar con el jugador. Sé que está hablando con el club para renovar pero no conozco los detalles. Hasta ayer estaba en Liverpool", indicó.

"Hablaremos de todo esto en los próximos días. Lo que sí sé es que el Real Madrid, con quien sea, va a competir en todas las competiciones con la mejor plantilla posible. Nunca me imaginé un Madrid sin Ancelotti y pasó, tenemos que aceptar todo lo que pasa. Este regreso ha sido muy rápido, el sábado arrancaron las conversaciones y todavía no he tenido tiempo para hablar del futuro de la plantilla", destacó.

"Conozco muy bien a los jugadores, he trabajado con ellos, y Ramos es uno de ellos, pero será en los próximos días cuando hablemos. Quiero hacer una evaluación de todos con mucha calma y tranquilidad. En mi primera etapa recuerdo que llegaron cuatro jugadores del Castilla: Morata, Nacho, Casemiro y Jesé y lo hicieron muy bien. También Carvajal, que venía del Bayer, y gracias a ese entusiasmo de estos jóvenes, mezclado con la experiencia de otros, tuvimos éxito", recordó.

En este sentido, Ancelotti, tras un primer análisis, afirmó que "la plantilla es de calidad". "Es muy larga y tenemos que reducirla un poco" y sobre el cuerpo técnico lo confeccionará también "en los próximos días". "Ya os digo, no hemos hablado de nada, sólo del contrato que firmé para rescindir con el Everton y el del Madrid", añadió.

"BENZEMA TIENE QUE MARCAR 50 GOLES Y NO 30"

Insistido por el tema de los posibles fichajes, Ancelotti dejó claro que no sólo se consigue más gol fichando a un delantero que marque muchos goles. "Por ejemplo, Benzema tiene que marcar 50 y no 30, y Vinicius también tiene que marcar más. No planteamos lo que no tenemos, nos planteamos lo que tenemos", avisó.

"Estoy muy feliz de volver a entrenar a Karim Benzema, ha mejorado mucho, ahora tiene más responsabilidad y es un delantero 'top'; y luego hay jóvenes en los que tengo mucha esperanza puesta en ellos: Rodrygo, Vinicius... el objetivo es siempre marcar goles. Y eso no se consigue solo fichando un delantero que marque 30 goles. Hay que buscar más goles con los extremos y con los medios", destacó.

"Vamos a tener una mentalidad ofensiva. Afronto este reto con toda la responsabilidad posible, pero creo que entrenar al Real Madrid es una responsabilidad bonita porque entrenas y te quedas en el mejor club del mundo, el más prestigioso del mundo", sentenció el flamante técnico del club blanco, que fue despejando con elegancia las preguntas sobre posibles fichajes como Mbappé o Irving Lozano. "Los jugadores de calidad te dan más oportunidad de ganar títulos y triunfar. Pero lo más importante es tener un equipo con equilibrio, balance y capacidad de sacrificio", manifestó.

De igual manera, el transalpino no quiso pronunciarse sobre una posible vuelta de Cristiano Ronaldo. "Le tengo mucho cariño, pero no me parece correcto hablar por respeto a la Juventus, que es su actual equipo", reconoció.

"Puedo prometer lo mismo (que en la anterior etapa), la tradición e historia de este club es la de jugar un fútbol ofensivo, espectacular, intenso y creo que el fútbol ha cambiado en estos cinco años, ahora es más agresivo y organizado, han cambiado algunas reglas pero la idea para el Madrid es siempre la misma. El fútbol tiene que ser espectacular porque esto es lo que quiere la historia de este club y su afición", finalizó Ancelotti, que dice "no" ser "el mismo". "Ahora tengo seis años más de experiencia que la primera vez".

BUTRAGUEÑO: "TE TENEMOS UN GRAN CARIÑO"

El director de Relaciones Institucionales del Real Madrid, Emilio Butragueño, fue el encargado de presentar a Ancelotti como nuevo técnico del club y aseguró que es "un verdadero placer" darle de nuevo "la bienvenida al Real Madrid".

"Esta es tu casa, el madridismo y todos nosotros te tenemos un gran cariño porque tu paso por el Real Madrid estuvo acompañado de muchas alegrías, especialmente, la ansiada 'Décima' Copa de Europa que tanta ilusión nos hizo a todos los madridistas del mundo. Queremos desearte a ti y a tu familia todo lo mejor en esta nueva etapa, en la que afrontas un desafío tan emocioante", indicó Butragueño.

