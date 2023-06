Ancelotti: "Que quede claro: Vinícius es la víctima, no es el culpable"

Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, and Vinicius Junior of Real Madrid gestures during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Valencia CF and Real Madrid at Mestalla stadium on May 21, 2023, in Valencia, Spain.

Carlo Ancelotti, head coach of Real Madrid, and Vinicius Junior of Real Madrid gestures during the spanish league, La Liga Santander, football match played between Valencia CF and Real Madrid at Mestalla stadium on May 21, 2023, in Valencia, Spain. - Ivan Terron / Afp7 / Europa Press

El técnico afirma que el protocolo del racismo "está obsoleto": "Condenar no es suficiente, hay que actuar"

Se disculpa ante la afición del Valencia: "No fueron 46.000 personas, sino un grupo que se portó muy mal"



El técnico del Real Madrid, Carlo Ancelotti, quiso dejar "claro" este martes que su jugador Vinícius Júnior "es la víctima y no el culpable" de los insultos racistas, que "no son aislados", que recibió en el último encuentro en Mestalla, por lo que criticó el "obsoleto" protocolo del racismo y pidió "actuar" a las instituciones, ya que "condenar no es suficiente".

"Estamos preocupados por lo que ha pasado, como todo el mundo. Es justo y correcto hablar del tema, puede ser una gran oportunidad para mejorar las cosas muy rápidamente. Vinícius está un poco triste, hoy no ha entrenado por una molestia en la rodilla. Estamos esperando a la sanción que puede tener, también ahí se podría abrir otro debate...", arrancó el italiano en la previa del duelo de este miércoles (19.30) ante el Rayo Vallecano.

Durante una comparecencia en la que Vinícius y los insultos racistas fueron los únicos protagonistas, Ancelotti lamentó que Vinícius sea "una víctima que a veces pasa por culpable, porque dicen que provoca con su actitud". "Pero que quede claro: es la victima de todo esto. Las víctimas son también los aficionados que se comportan de manera impecable", recordó.

"Y cuando dije estadio de Mestalla no me refiero a 46.000 personas, me refiero a un grupo que se ha portado muy mal, como en Mallorca o en Valladolid. No fueron 46.000, ahí pido disculpas, pero no son uno ni dos", insistió el técnico, que pidió perdón por referirse a todo el estadio 'ché' este domingo al criticar los insultos racistas contra Vinícius.

Así, el preparador italiano señaló que "ya es costumbre insultar" en los recintos deportivos, y de mostró "de acuerdo con lo que dijo Xavi Hernández". "Fue ejemplar. ¿Por qué tenemos al costumbre de insultar en el fútbol? ¿Por qué le decían tonto? No es un insulto racial, pero es un insulto", apoyó las palabras del entrenador azulgrana defendiendo al delantero carioca.

"Esto tiene que parar, porque estamos cansados de que nos insulten todos los días. Detrás del banquillo te dicen de todo: hijo de puta, maricón, que se muera tu padre o tu madre... Esto no es una guerra, es un deporte. Ojalá las instituciones sean claras, también LaLiga, la RFEF y los árbitros. También digo que España no es racista, pero sí hay racismo en España, como en otros sitios, tiene que acabar", dijo tajante.

"ES UN MOMENTO IMPORTANTE PARA TOMAR MEDIDAS DRÁSTICAS"

"Condenar no es suficiente, eso pasa desde hace mucho tiempo. Después de condenar tú tienes que actuar y todavía no lo han hecho. Hay países donde no te insultan, como en Inglaterra. Allí resolvieron este tema mucho tiempo, cuando en 1995 fueron expulsados de las competiciones europeas. Allí no hay policía. Aquí parece que vas a la guerra, tienes una camioneta enfrente, al lado, al otro lado. En Inglaterra lo han resuelto mucho antes tomando medidas drásticas", agregó comparando la situación con el ambiente en los estadios de la Premier.

Por ello, cargó contra un protocolo del racismo "obsoleto" que "tendrían que haber aplicado cuando llega el autobús", cuando Vinícius ya sufrió insultos racistas. "Los que dicen que provoca, se acaba ahí, cuando llega el autobús. Parecían casos aislados, eso dijo un jugador del Valencia. Vinícius no es un provocador. Si aplicas el protocolo en el minuto 70, te has equivocado", criticó.

"Pensé en decir que nos íbamos del campo, pero me dijo que quería continuar. Pero es una decisión personal e individual, que se puede tomar. En el futuro puedo tener la responsabilidad de quitar al jugar o al equipo, pero ojalá no tenga que llegar a esta drástica situación, no quiero. Hay un juez en el campo que tiene este tipo de responsabilidad", comentó sobre la posibilidad de abandonar el campo ante estas situaciones.

"En los estadios de fútbol se permite todo. A Vinícius lo ven como un enemigo, puede pasar que seas un enemigo deportivo, pero que haya insultos es otra cosa. Es un momento importante para tomar medidas drásticas, las instituciones tienen una oportunidad, con el tema caliente, de tomar medidas importantes para mejorar la situación", resaltó el italiano.

Ancelotti deseó que "pase algo" para "darle la vuelta a esta situación, que es muy mala para todos". "Todos amamos el fútbol, esperamos que sea lo más limpio posible. Tomar medidas es lo normal, por eso miro a la RFEF y LaLiga. Miro a la inteligencia y la educación de cada uno", se dirigió a las instituciones deportivas españolas.

Además, se refirió a una posible "manipulación" de las imágenes que vio De Burgos Bengoetxea para expulsar a Vinícius, cuando este se zafó de Hugo Duro, que lo agarraba del cuello. "En Valencia pasó algo que no tiene que pasar, se olvidaron de meter imágenes. Manipular una imagen es bastante grave, no sé si fue así o se olvidaron de poner las imágenes. A Vinícius lo agredieron el portero y Hugo Duro, y si sufres una agresión, te tienes que defender", apoyó al carioca en su reacción.

Finalmente, aseguró que Vinícius "no se irá" del Real Madrid, club al que "ama" y del que está "enamorado". "Su amor por el club es muy grande, quiere ser protagonista en este equipo. Sabe muy bien que su futuro tiene que estar aquí. Lo que siente es que quiere trabajar y jugar para el Real Madrid. No ha perdido la ilusión por jugar en España, si tiene dos partidos de sanción le daré una semana de vacaciones", zanjó.

