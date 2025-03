Ancelotti: "Como se queja el Leganés, nos podemos quejar nosotros también"

MADRID 30 Mar. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, explicó que a su equipo le faltó "equilibrio" en el primer tiempo pero destacó la remontada en el segundo ante el Leganés en el Santiago Bernabéu (3-2), mientras que respondió a las quejas del rival sobre el arbitraje con las suyas propias.

"No hemos jugado un mal partido. Hemos tenido control, nos faltaba equilibrio, por eso hemos encajado dos goles, que no se merecían en la primera parte. Nos han buscado en dos contras, una pérdida de balón que podía ser una falta. Como se queja el Leganés, nos podemos quejar nosotros también. Han sido dos situaciones grises, el árbitro ha decidido así, no tengo más que añadir", dijo en rueda de prensa.

El técnico italiano se quedó en esas dos acciones, sin entrar en la falta que supuso el 3-2 y que también reclamó el 'Lega'. "He visto el penalti y la jugada que podía ser una falta sobre Brahim, en el primer caso se queja el Leganés y en el segundo, nosotros", afirmó.

"Hemos sufrido demasiado con el 3-2, después del parón siempre es así. Nos ha costado coger ritmo. La intensidad la hemos tenido. En la segunda parte lo hemos hecho bien, hemos remontado el partido y ganado. Hay que sufrir, todos juntos. Los partidos de fútbol son así, no hay un partido sencillo", apuntó.

Además, el técnico italiano no descartó al Atlético en la lucha por la Liga y celebró el doblete de Kylian Mbappé. "Está muy bien, mucho más activo, marcando la diferencia, marcando goles, se ha adaptado muy bien, es lo que queremos de él", afirmó sobre el galo. "La Liga es cosa de dos o de tres, el Atlético va a pelear hasta el final, como vamos a pelear nosotros", añadió.

Por otro lado, Ancelotti desveló que el 3-2 de Mbappé, de lanzamiento de falta, estaba ensayado el día antes. "Lo probó ayer, le salió bien y lo ha intentado en el partido. Le hemos dado la confianza hoy", afirmó.