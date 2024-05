Ancelotti: "El sudor frío y el miedo llegarán el sábado, pero mi equipo me da confianza"

VALDEBEBAS (MADRID), 27 May. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, aseguró que el día de la final llegarán "el sudor frío y el miedo", aunque insistió en que su equipo le da "confianza" porque está en "'modo Champions'", al mismo tiempo que destacó la "actitud y el compromiso" de la plantilla para llegar al partido por el título.

"El sudor frío y el miedo llega el sábado por al tarde, es normal, pero tengo experiencia, mi equipo me da confianza e ilusión, les veo focalizados, están en 'modo Champions'", aseveró el técnico en el 'Media Day' por la final de la Liga de Campeones de este sábado (21.00) ante el Borussia Dortmund.

El de Reggiolo, de 64 años, relató que afronta la final "con toda la ilusión del mundo, tranquilidad, confianza y cosas positivas", porque es "una semana para disfrutar". "Llegar a la final siempre es un éxito, sobre todo una de Champions. Lo hemos hecho muy bien, hasta la final lo disfrutaremos, tenemos mucha confianza y llegaremos a tope", reiteró.

"Seguir ganando la Champions es una motivación más, no hace falta compararnos con la gran etapa de 1950. Es una motivación ganar y tener al Real Madrid en lo máximo", agregó, antes de resaltar el peso de la camiseta del 14 veces campeón de Europa. "El club ha creado su historia con esta competición, su historia nace en los años 50 con la Copa de Europa. Para la afición y todos los madridistas es algo especial. Estamos más concentrados y más focalizados", dijo.

Además, el italiano relató cómo vive la previa de este encuentro, con la "felicidad por poder ser protagonistas otra vez en el partido más importante". "Es igual que la primera vez, es mi novena final como jugador y entrenador y siempre es igual: felicidad, estar contento y después llegará la preocupación y el miedo también, pero lo voy a disfrutar", señaló.

"Tenemos una semana para preparar el partido. Lo más importante es tener las ideas claras, voy a dar información a los jugadores clara, para que cuando llegue el partido lo tengan claro. Esta es la mejor manera para quitar el estrés, para no pensar en otras cosas", informó sobre su manera de enfocar el encuentro desde la parte emocional.

El entrenador seguirá su rutina habitual, con sus manías porque no ser supersticioso "lleva mala suerte". "Tenemos que poner la guinda al pastel ganando", comentó. "Antes de la charla, el corazón empieza a subir, hasta 110 y 120 pulsaciones y se queda ahí hasta que empieza el partido, cuando el corazón vuelve a su ritmo normal", expresó.

En un camino hacia la final "parecido al de 2022, con sufrimiento", Ancelotti destacó el "compromiso y la actitud elogiables" de su plantilla esta temporada "fantástica". "Ha sido la clave, a pesar de todos los contratiempos. La frase de Di Stefano --'ningún jugador es mejor que el equipo'-- es la mejor frase", manifestó.

"Los veteranos son el ejemplo, esta generación que ha jugado estas finales ha sido la generación del compromiso, de la actitud positiva... Los veteranos siguen aportando esto y lo seguirán haciendo. Además, hay jóvenes que empiezan a tomar más responsabilidad. El club lo está haciendo muy bien, han llegado muchos jóvenes con calidad y que han entendido muy bien lo que es el Real Madrid", alabó Ancelotti.

El italiano dio así mucho importancia a las relaciones dentro del vestuario, un entorno en el que tiene "experiencia", aunque no es "psicólogo". "Intento tratar a la gente con respeto, no solo hablar de aspectos técnicos o tácticos, estamos trabajando con 50 personas. Si la relación no es bueno o no hay buena atmósfera, no hacemos un buen trabajo", indicó.

Y por ello, el entrenador se siente como "u aficionado más" de un club "especial". "No puedo decir lo mismo de todos los clubes en los que he estado. Lo vivo con tristeza, felicidad... Y tengo la oportunidad de hacer algo con el club, lo mejor que pueda", añadió.

Sobre los nombres propios, deseó que Toni Kroos "pueda terminar su carrera con un Champions", porque "se la merece", aunque no cambiará su gran carrera profesional, ya que ya está "en la historia del Real Madrid y del fútbol mundial".

"Hemos hecho un buen trabajo con Vinícius, ha mejorado sin balón, se desmarca mejor, elige si jugar por dentro o fuera. Ha progresado mucho. Está más focalizado en los premios colectivos, más en ganar la Champions que en los premios individuales", elogió al brasileño, antes de revelar que Nacho Fernández, pendiente de su futuro en el club, le dijo que hablarán después de la final. "Le he dicho que me llame al teléfono, porque estaré de vacaciones", bromeó.