Ancelotti: "Tengo jugadores que me encantan y he descubierto jóvenes muy interesantes"

El técnico blanco no habló de Mbappé y explicó que todos podrán ganarse un puesto en el campo

A Odegaard, eso sí, le ha dicho que tiene "mucha competencia"

MADRID, 13 Ago. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, apuntó que la mayor sorpresa hasta ahora es la calidad que ha descubierto en la cantera del cuadro blanco, en contacto permanente con Raúl González, y dejó claro que tiene jugadores que le "encantan", una de las razones por las que no hablar de posibles fichajes, aunque todos tendrán que convencerle en el terreno de juego.

"No me gusta hablar de jugadores que no están aquí. Me gusta mucho esta plantilla, es una buena mezcla de veteranos y jóvenes con muchas ganas. He descubierto jóvenes muy interesantes: Blanco, Marvin, Chust, Miguel Gutiérrez. Jugadores de futuro y también presente pueden ser importantes. Después los veteranos de siempre. Hablar de los que no están aquí no me parece correcto porque tengo jugadores que me encantan, no solo como entrenador, como apasionado del fútbol", dijo este viernes en rueda de prensa.

El técnico blanco compareció ante los medios de cara al estreno de la temporada en LaLiga Santander ante el Deportivo Alavés y fue preguntado en varias ocasiones por la posible incorporación de Mbappé. Además, Ancelotti valoró que no mira a lo ocurrido en los últimos años y por tanto, jugadores como Gareth Bale o Isco podrán convencerle en el campo de que merecen su oportunidad.

"El tema de Odegaard, el hecho de la no inscripción no es una situación técnica, es una circunstancia del momento. No teníamos la posibilidad de inscribir a todos, puede ser que esto cambie. La lista definitiva es el dos de septiembre. He hablado con Odegaard, le he dicho que en la posición de medicocampo hay mucha competencia, tenemos a 8 jugadores muy importantes, y nada más, no es un descarte definitivo", apuntó sobre el noruego.

El preparador del Madrid, que inicia su segunda etapa, fue preguntado también por Hazard. "Hazard ha llegado bien, ha empezado a trabajar individual, con buen trabajo físico, lo está haciendo bien, está listo para sumar. Es un jugador muy importante para nosotros, estoy convencido de que va a volver a su mejor condición", apuntó sobre el belga, quien empieza su tercera temporada en el Madrid después de dos sin casi competir en parte por las lesiones.

Por otro lado, el técnico italiano no entendió las críticas de Javier Tebas, presidente de LaLiga, al club blanco los últimos días. "Me ha sorprendido un poco. El Real Madrid es el Real Madrid. Va a ser una Liga competida, con equipos fuertes, hay que luchar como siempre. Es una Liga que me gusta, equipos que quieren jugar al fútbol, ganarla sería importante", afirmó.

Pese a que el cuadro blanco no ha fichado más allá de David Alaba, Ancelotti apuntó que se puede competir con todos. "No es imposible ganar la Champions. Es verdad que otros equipos han fichado, es un mercado complicado. La plantilla del Madrid es muy fuerte. Si el entrenador es capaz de hacer que los jugadores den el 100% de su calidad vamos a competir contra todos", dijo.

Además, el técnico del Madrid reveló que para el estreno ante el Alavés tendrá la baja casi segura de Marcelo por un "pequeño problema", pero insistió en sus piropos a la cantera. "Estamos trabajando muy bien con Raúl, con el Castilla. Hablamos casi todos los días para hacer progresar a jugadores, va a salir bien. Puede ser lo que más me ha sorprendido, hay muchos jugadores jóvenes con mucho talento", apuntó.

A Ancelotti le recordaron también el problema con el gol de la pasada campaña. "Es un problema que tenemos que tratar de resolver. Solo Benzema marcó muchos goles. Estamos trabajando como colectivo para jugar un juego más ofensivo y también sobre lo individual. Vinicius, Rodrygo, Jovic y los medios nos pueden dar más oportunidades de marcar goles", explicó.

El técnico del Madrid trató también la salida de Messi del FC Barcelona. "Me ha sorprendido un poco, porque desde niño siempre fue la bandera del Barcelona, pero llevo en el fútbol 42 años, un jugadores puede cambiar de camiseta. Respeto las decisiones. Tenemos que competir contra el Barça sin Messi, pero siempre es un de los mejores equipos del mundo. Lo que hay que hacer es ganar", terminó.