Ancelotti: "Vinícius está feliz y quiere hacer historia en el Real Madrid"

Carlo Ancelotti attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against UD Las Palmas at Ciudad Deportiva Real Madrid on January 18, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain.

Carlo Ancelotti attends his press conference during the training day of Real Madrid ahead the Spanish League, LaLiga EA Sports, football match against UD Las Palmas at Ciudad Deportiva Real Madrid on January 18, 2025, in Valdebebas, Madrid, Spain. - Oscar J. Barroso / AFP7 / Europa Press

MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -

El entrenador del Real Madrid, Carlo Ancelotti, defendió este viernes que el brasileño Vinícius Júnior "está feliz y quiere hacer historia" en el club e insistió en que es "indiscutible" en este equipo, al mismo tiempo que celebró que su plantilla esté "cogiendo el ritmo bueno" para ilusionarse esta temporada.

"Lo que me consta a mí, con información directa del jugador, que está muy feliz aquí y que, sobre todo, quiere hacer historia en el Real Madrid, él como todos los que trabajan aquí estamos en la misma línea, somos felices aquí y queremos hacer historia", expresó el italiano en la rueda de prensa previa al duelo de la jornada 21 de LaLiga EA Sports ante el Real Valladolid.

Así, tajante, respondió Ancelotti a las informaciones que hablan de una oferta cuantiosa desde Arabia Saudí para fichar al crack brasileño, que este sábado también será baja por sanción, como el próximo miércoles en Champions ante el Brest. "Está igual que siempre, en ese sentido le viene bien (descansar), porque tiene días de recuperación y de trabajo. Lo va a aprovechar en abril, porque llegará fresco en el momento importante de la temporada", auguró.

"La gente se ha olvidado que con Vinícius hemos ganado la Champions en París y hemos ganado la Champions en Londres. Se han olvidado de esto, Vinícius es un jugador indiscutible, sin ninguna duda", agregó sobre la importancia del brasileño.

Tras varias preguntas sobre 'Vini', Ancelotti hizo una reflexión sobre su estado de ánimo en las últimas rueda de prensa. "Me he enfadado demasiadas veces, yo sé porque no tengo que hacerlo. Tengo que estar tranquilo y tener control. No me molesta que me preguntáis por VinÍcius", concluyó este asunto.

Ante los medios, el italiano también destacó el rol de Fede Valverde, al que elogió como "el jugador más completo en el fútbol" actual. "Es muy importante, porque puede cubrir muchas posiciones, lo hace perfectamente como pivote, como interior, como lateral derecho. Es muy difícil encontrar un lateral como él", halagó al uruguayo.

"VALVERDE ES EL JUGADOR MÁS COMPLETO DEL MUNDO"

"Es complicado elegir cuál es su mejor posición, yo intento elegir cuál es la mejor posición para el equipo cada partido. Fede está totalmente disponible, nunca me pide nada. Esta es su fuerza también. Sabe cubrir muy bien todas las posiciones, yo creo que también como central podría jugar sin ningún problema", comentó

Otro futbolista que atraviesa un buen momento es el mediocentro Dani Ceballos, que "ha vuelto a su mejor versión después muchos problemas". "También, no le he dado a veces los minutos necesarios para coger forma, ha tenido muchas lesiones, pero ahora está muy bien, ha aportado mucho, el equipo está más seguro con él. No es que en los partidos importantes tenga que quitar a uno, él los puede jugar, por qué no", alabó.

Aunque el de Utrera tendrá ahora más competencia en el centro del campo, por la recuperación del francés Aurélien Tchouameni, que ya "está bien" y "recuperado", mientras a Eduardo Camavinga le falta algo más. "Estará disponible muy pronto, creo que la próxima semana", avanzó el italiano.

"Rodrygo destaca por su continuidad, la cual no ha tenido en el pasado. Ha marcado muchos goles, ha dado muchas asistencias. Obviamente, para un delantero es bastante normal tener altibajos y cuando tú eres capaz de sacar números como él está sacando con continuidad esto es lo que destaca más", expresó sobre el extremo paulista, que está aprovechando sus oportunidades y ya acumula 11 tantos con el Real Madrid este curso.

La próxima prueba para los blancos será el colista, el Real Valladolid, en el José Zorrilla, un duelo en el que "el objetivo está claro". "Tenemos que conservar la posición porque es un momento importante de la Liga, tenemos que aprovechar del momento y ser líderes para intentar de seguir ganando mañana", dijo.

"Le damos al partido la importancia que merece, es un partido muy importante, porque tenemos que conservar el liderato, voy a meter el mejor equipo posible, porque el partido más importante de todo este siglo va a ser el de mañana. Es verdad que es un calendario exigente y creo que poco a poco estamos cogiendo el ritmo bueno para ilusionarnos", agregó sobre un Real Madrid que tiene ahora "mucha confianza".

Aunque para competir en todas las competiciones, Ancelotti tiene claro que "la llave del éxito" es el aspecto defensivo, algo de lo que son "conscientes" los jugadores. "Lo tienen asimilado, lo hablamos o lo hemos hablado muchas veces. Damos más importancia en los entrenamientos al aspecto defensivo que ofensivo y a poco a poco el equipo lo entiende", relató

Finalmente, Ancelotti valoró la participación de la cantera en lo que va de temporada, con hasta siete debutantes. "M idea es la misma, la de ganar los partidos. Creo que los canteranos en este momento han aprovechado el hecho que hemos tenido lesiones, lo han hecho bien, han aprovechado de las bajas que hemos tenido", concluyó.